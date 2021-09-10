Эксперт в области ЖКХ оценила идею изменить отопительные нормы после взрыва в Ногинске
По её мнению, должно быть оперативное реагирование на погодные условия и система отопления должна отвечать потребностям человека.
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Предложение депутата Госдумы об изменении условий начала отопительного сезона — это верное решение. Отопление должно включаться тогда, когда в этом есть физиологическая потребность, сказала Лайфу эксперт в области ЖКХ Евгения Юнисова. Однако есть некоторые нюансы, которые необходимо в данном вопросе проработать.
Она напомнила, что, согласно санитарным требованиям, температура в жилых помещениях не должна быть ниже 18 градусов. Но при существующих правилах и централизованной системе теплоснабжения эти требования порой не могут быть выполнены.
"Что такое среднесуточная — это днём может быть +16, а ночью около нуля. Если ночью ноль, то понятно, что в помещении не может быть +18. И если вспомнить прошлую осень, хотя был и довольно тёплый сентябрь, всё равно было принято решение включить отопление раньше из-за сложной эпидемиологической обстановки", — пояснила Юнисова.
Собеседница Лайфа обратила внимание на то, что есть и другая сложность: люди не должны переплачивать за избыточное тепло. По её мнению, нужно выстроить гибкую систему подачи отопления.
"Проблема в инерционности самой системы больше. Но при этом не стоит забывать, что в течение некоторых дней может стать теплее и придёт какой-то циклон, и тогда нужно выключать. Должно быть оперативное реагирование на погодные условия, и система отопления должна отвечать потребностям человека. Нужно более детально и тонко регулировать отопление", — считает эксперт.
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Напомним, в Госдуме предложили изменить отопительные нормы после взрыва в Ногинске. Депутат Елена Вторыгина отметила, что причиной взрыва в жилом доме мог стать газ, который из-за похолодания в Подмосковье жильцы включили на ночь для обогрева квартиры.
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