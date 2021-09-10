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"Не хотим предаваться апокалиптическим ожиданиям": В Кремле ответили на слова Зеленского о риске войны с Россией

Ранее лидер Незалежной заявил, что есть вероятность полномасштабного конфликта Киева с Москвой.

10 сентября, 09:31
<p>Фото © ТАСС / Михаил Метцель</p>

Фото © ТАСС / Михаил Метцель

В Кремле с сожалением отнеслись к словам президента Украины Владимира Зеленского о возможности полномасштабной войны с Россией. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы не хотели бы предаваться каким-то апокалиптическим ожиданиям," — добавил он.

В СФ назвали Украину маленькой замухрышкой и посмеялись над словами Зеленского о риске войны с Россией

В СФ назвали Украину маленькой замухрышкой и посмеялись над словами Зеленского о риске войны с Россией

Напомним, ранее в ходе форума YES Brainstorming Зеленский заявил о вероятности полномасштабной войны с Россией. При этом лидер Незалежной считает, что такое развитие событий было бы ошибкой.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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