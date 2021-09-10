В Кремле с сожалением отнеслись к словам президента Украины Владимира Зеленского о возможности полномасштабной войны с Россией. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы не хотели бы предаваться каким-то апокалиптическим ожиданиям," — добавил он.