"Не хотим предаваться апокалиптическим ожиданиям": В Кремле ответили на слова Зеленского о риске войны с Россией
Ранее лидер Незалежной заявил, что есть вероятность полномасштабного конфликта Киева с Москвой.
Фото © ТАСС / Михаил Метцель
В Кремле с сожалением отнеслись к словам президента Украины Владимира Зеленского о возможности полномасштабной войны с Россией. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы не хотели бы предаваться каким-то апокалиптическим ожиданиям," — добавил он.
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Напомним, ранее в ходе форума YES Brainstorming Зеленский заявил о вероятности полномасштабной войны с Россией. При этом лидер Незалежной считает, что такое развитие событий было бы ошибкой.
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