В Кремле ответили на вопрос о единой валюте России и Белоруссии

О единой национальной валюте России и Белоруссии в рамках Союзного государства пока речи не идёт. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя итоги вчерашних переговоров президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко.

"Пока [перспективы] не просматриваются", — сказал Песков.