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В Кремле ответили на вопрос о единой валюте России и Белоруссии

Накануне лидеры двух стран обсудили вопросы, касающиеся интеграции государств.

10 сентября, 09:44
<p>Фото © ТАСС / Насибулин Рамиль</p>

Фото © ТАСС / Насибулин Рамиль

О единой национальной валюте России и Белоруссии в рамках Союзного государства пока речи не идёт. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя итоги вчерашних переговоров президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко.

"Пока [перспективы] не просматриваются", — сказал Песков.

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Напомним, встреча российского и белорусского лидеров состоялась накануне в Москве. Главы государств обсудили вопросы сотрудничества стран в экономике и сфере торговли, совместные проекты и то, как профильные министерства и ведомства выполняют поручения глав России и Белоруссии по строительству Союзного государства.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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