В Кремле ответили на вопрос о единой валюте России и Белоруссии
Накануне лидеры двух стран обсудили вопросы, касающиеся интеграции государств.
Фото © ТАСС / Насибулин Рамиль
О единой национальной валюте России и Белоруссии в рамках Союзного государства пока речи не идёт. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя итоги вчерашних переговоров президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко.
"Пока [перспективы] не просматриваются", — сказал Песков.
Напомним, встреча российского и белорусского лидеров состоялась накануне в Москве. Главы государств обсудили вопросы сотрудничества стран в экономике и сфере торговли, совместные проекты и то, как профильные министерства и ведомства выполняют поручения глав России и Белоруссии по строительству Союзного государства.
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