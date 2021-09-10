Следователи осмотрели ногинскую многоэтажку и установили возможную причину взрыва
По мнению правоохранителей, эпицентр мог находиться не в той квартире, где предполагалось ранее.
Поисково-спасательная операция после взрыва в жилом доме в Ногинске была завершена, поэтому следователи и криминалисты смогли приступить к осмотру места происшествия. Об этом сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах.
По его словам, у следователей появилась первая версия произошедшего: утечка газа могла произойти в квартире № 43, которая находилась на втором этаже. В ходе осмотра остатков стояка и газового оборудования на шланге духового шкафа этой квартиры была обнаружена потёртость, из которой, предварительно, выходил газ. На данный момент назначена трасологическая экспертиза. Подтвердить данную версию возможно будет только после изучения объекта.
Ранее архитектор поделился с Лайфом мнением насчёт реконструкции постройки и рассказал, насколько безопасен будет разрушенный взрывом дом в Ногинске после восстановления. По его словам, уничтоженную часть здания можно полностью отремонтировать с помощью железобетонных несущих конструкций.
Напомним, взрыв в подмосковном Ногинске произошёл 8 сентября в 6:53 по адресу ул. 28 Июня, дом 9а. По информации Лайфа, эпицентр находился на четвёртом этаже в квартире № 51. Взрывная волна повредила более 20 квартир, а некоторые из них оказались практически полностью разрушены. В результате погибло семь человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Лайф публиковал списки пострадавших и погибших.
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