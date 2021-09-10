Следователи осмотрели ногинскую многоэтажку и установили возможную причину взрыва

Поисково-спасательная операция после взрыва в жилом доме в Ногинске была завершена, поэтому следователи и криминалисты смогли приступить к осмотру места происшествия. Об этом сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах.

По его словам, у следователей появилась первая версия произошедшего: утечка газа могла произойти в квартире № 43, которая находилась на втором этаже. В ходе осмотра остатков стояка и газового оборудования на шланге духового шкафа этой квартиры была обнаружена потёртость, из которой, предварительно, выходил газ. На данный момент назначена трасологическая экспертиза. Подтвердить данную версию возможно будет только после изучения объекта.