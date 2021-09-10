"Мы все не в выигрыше": В Кремле назвали главные угрозы от прихода талибов к власти в Афганистане
По оценке Пескова, пока не известно, останется ли данная страна местом, где свободно себя чувствуют террористические группировки.
Фото © ТАСС / AP / Mohammad Asif Khan
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, проиграла ли Москва от прихода участников радикального исламского движения "Талибан"* к власти в Афганистане и формирования там нового правительства.
"Как минимум мы все не в выигрыше. Главные вопросы, которые на повестке дня, — останется ли Афганистан главным источником наркоугрозы, страной, откуда в мир, в нашу страну идёт огромное количество опиата. Останется ли Афганистан местом, где свободно себя чувствуют террористические группировки. Эти угрозы сохраняются, и мы все не в выигрыше", — сказал он.
Представитель Кремля добавил, что пока не известно, как будет развиваться ситуация, и "поэтому важно понять, какие будут первые и последующие шаги руководства" данной страны.
Ранее талибы объявили состав нового правительства Афганистана. Исполняющим обязанности премьер-министра страны стал Мохаммад Хасан Ахунд. Инаугурация кабмина назначена на 11 сентября. Россия на ней будет представлена на посольском уровне. В беседе с Лайфом политолог Валерий Коровин счёл выбор даты 11 сентября "очень символичным жестом" и назвал его постиронией со стороны талибов.
Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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