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Кремль назвал дату проведения Высшего госсовета с участием Путина и Лукашенко

Такую возможность лидеры обсуждали на встрече, которая прошла накануне в Москве.

10 сентября, 09:59
<p>Фото © ТАСС / Никольский Алексей</p>

Фото © ТАСС / Никольский Алексей

Высший госсовет России и Белоруссии при участии Владимира Путина и Александра Лукашенко пройдёт 4 ноября. По крайней мере, именно таких планов придерживаются в Кремле, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Александр Григорьевич [Лукашенко] уже сказал, что [они с российским президентом] говорили о возможности собраться на Высший госсовет 4 ноября. Действительно, такая дата пока предварительно взята за основу", — сказал он.

Песков: Интеграция России и Белоруссии будет продолжаться с учётом интересов обеих сторон

Песков: Интеграция России и Белоруссии будет продолжаться с учётом интересов обеих сторон

Накануне в Москве состоялась пятая за год встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко. Лидеры обсудили пути совместного сотрудничества в разных сферах, общие проекты и главную тему — интеграцию двух стран. По мнению политологов, эти переговоры стали самыми продуктивными и прорывными за последние 20 лет.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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