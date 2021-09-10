Кремль назвал дату проведения Высшего госсовета с участием Путина и Лукашенко

Высший госсовет России и Белоруссии при участии Владимира Путина и Александра Лукашенко пройдёт 4 ноября. По крайней мере, именно таких планов придерживаются в Кремле, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Александр Григорьевич [Лукашенко] уже сказал, что [они с российским президентом] говорили о возможности собраться на Высший госсовет 4 ноября. Действительно, такая дата пока предварительно взята за основу", — сказал он.