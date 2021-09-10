Кремль назвал дату проведения Высшего госсовета с участием Путина и Лукашенко
Такую возможность лидеры обсуждали на встрече, которая прошла накануне в Москве.
Фото © ТАСС / Никольский Алексей
Высший госсовет России и Белоруссии при участии Владимира Путина и Александра Лукашенко пройдёт 4 ноября. По крайней мере, именно таких планов придерживаются в Кремле, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Александр Григорьевич [Лукашенко] уже сказал, что [они с российским президентом] говорили о возможности собраться на Высший госсовет 4 ноября. Действительно, такая дата пока предварительно взята за основу", — сказал он.
Накануне в Москве состоялась пятая за год встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко. Лидеры обсудили пути совместного сотрудничества в разных сферах, общие проекты и главную тему — интеграцию двух стран. По мнению политологов, эти переговоры стали самыми продуктивными и прорывными за последние 20 лет.
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