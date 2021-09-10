"Вернулся к тренировкам": В "Динамо" рассказали о состоянии травмированного футболиста Фомина
Неделю назад его отпустили из сборной России для дальнейшей диагностики и лечения из-за боли в спине.
Фото © ФК "Динамо"
Главный тренер московского "Динамо" Сандро Шварц заявил, что полузащитник команды Даниил Фомин прошёл обследование после возвращение из сборной России и вернулся к тренировкам в общей группе. Об этом он рассказал журналистам.
2 сентября Фомин покинул расположение сборной России перед матчами отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против Кипра и Мальты из-за болей в спине. Его отправили в "Динамо" для дальнейшей диагностики и лечения.
"Фомин вернулся из сборной и прошёл обследование. Вчера он уже тренировался в общей группе. Себастиан Шиманьский частично тренировался в общей группе, частично занимался по индивидуальной программе. Пока не можем сказать, будет ли он в нашем распоряжении во время матча в воскресенье. Арсен Захарян тоже частично провёл тренировку в группе — за два дня до этого он провёл тайм за сборную. Нужно было правильно распределить нагрузки", — сказал Шварц.
После шести туров "Динамо" с 13 очками занимает второе место в таблице чемпионата России, уступая только "Зениту", у которого на балл больше. В воскресенье, 12 сентября, команда примет "Нижний Новгород".
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