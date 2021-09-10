Главный тренер московского "Динамо" Сандро Шварц заявил, что полузащитник команды Даниил Фомин прошёл обследование после возвращение из сборной России и вернулся к тренировкам в общей группе. Об этом он рассказал журналистам.

2 сентября Фомин покинул расположение сборной России перед матчами отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против Кипра и Мальты из-за болей в спине. Его отправили в "Динамо" для дальнейшей диагностики и лечения.

"Фомин вернулся из сборной и прошёл обследование. Вчера он уже тренировался в общей группе. Себастиан Шиманьский частично тренировался в общей группе, частично занимался по индивидуальной программе. Пока не можем сказать, будет ли он в нашем распоряжении во время матча в воскресенье. Арсен Захарян тоже частично провёл тренировку в группе — за два дня до этого он провёл тайм за сборную. Нужно было правильно распределить нагрузки", — сказал Шварц.