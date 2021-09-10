Путин отметил очевидную политическую окраску в решениях CAS по российским атлетам

Путин: Очевидна политическая окраска в решениях Международного спортивного арбитража. Видео © LIFE

Президент РФ Владимир Путин во время заседания Совета по развитию физкультуры и спорта указал на очевидную политическую окраску решений Международного спортивного арбитража (CAS) по российским атлетам. Несмотря на это, он заявил о необходимости выполнять предписания CAS.

"Очевидна политическая окраска решений, которые Международный спортивный арбитражный суд принял в отношении наших команд и России в целом. Но эти решения нужно выполнять. И к январю 2023 года (когда завершится срок действий ограничений) российские атлеты должны быть полностью полноправными участниками любых мировых турниров", — отметил Путин.

Ранее Владимир Путин подписал указ о награждении госнаградами российских спортсменов, принимавших участие в Олимпиаде, которая проходила в Токио. Всего наград удостоилось 128 спортсменов. Олимпийцы и паралимпийцы получат ордена Александра Невского, ордена Почёта, ордена Дружбы, а также медали ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степени.

