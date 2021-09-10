Путин отметил очевидную политическую окраску в решениях CAS по российским атлетам
Он подчеркнул, что в начале 2023 года спортсменов должны полностью восстановить в правах на участие в международных соревнованиях.
Фото © ТАСС / Дружинин Алексей
Путин: Очевидна политическая окраска в решениях Международного спортивного арбитража. Видео © LIFE
Президент РФ Владимир Путин во время заседания Совета по развитию физкультуры и спорта указал на очевидную политическую окраску решений Международного спортивного арбитража (CAS) по российским атлетам. Несмотря на это, он заявил о необходимости выполнять предписания CAS.
"Очевидна политическая окраска решений, которые Международный спортивный арбитражный суд принял в отношении наших команд и России в целом. Но эти решения нужно выполнять. И к январю 2023 года (когда завершится срок действий ограничений) российские атлеты должны быть полностью полноправными участниками любых мировых турниров", — отметил Путин.
Ранее Владимир Путин подписал указ о награждении госнаградами российских спортсменов, принимавших участие в Олимпиаде, которая проходила в Токио. Всего наград удостоилось 128 спортсменов. Олимпийцы и паралимпийцы получат ордена Александра Невского, ордена Почёта, ордена Дружбы, а также медали ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степени.
Напомним, Спортивный арбитражный суд в Лозанне 17 декабря 2020 года принял решение лишить Россию флага и гимна на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх до 16 декабря 2022 года.
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