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Путин отметил очевидную политическую окраску в решениях CAS по российским атлетам

Он подчеркнул, что в начале 2023 года спортсменов должны полностью восстановить в правах на участие в международных соревнованиях.

10 сентября, 11:46

Фото © ТАСС / Дружинин Алексей

Путин: Очевидна политическая окраска в решениях Международного спортивного арбитража. Видео © LIFE

Президент РФ Владимир Путин во время заседания Совета по развитию физкультуры и спорта указал на очевидную политическую окраску решений Международного спортивного арбитража (CAS) по российским атлетам. Несмотря на это, он заявил о необходимости выполнять предписания CAS.

"Очевидна политическая окраска решений, которые Международный спортивный арбитражный суд принял в отношении наших команд и России в целом. Но эти решения нужно выполнять. И к январю 2023 года (когда завершится срок действий ограничений) российские атлеты должны быть полностью полноправными участниками любых мировых турниров", — отметил Путин.

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Ранее Владимир Путин подписал указ о награждении госнаградами российских спортсменов, принимавших участие в Олимпиаде, которая проходила в Токио. Всего наград удостоилось 128 спортсменов. Олимпийцы и паралимпийцы получат ордена Александра Невского, ордена Почёта, ордена Дружбы, а также медали ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степени.


Напомним, Спортивный арбитражный суд в Лозанне 17 декабря 2020 года принял решение лишить Россию флага и гимна на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх до 16 декабря 2022 года.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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