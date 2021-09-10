Лайф снял с коптера стройку, на которой губернатора Приморья встретил пьяный сторож

Лайф снял с коптера стройку, на которой губернатора встретил пьяный сторож. Видео © LIFE

Лайф снял с высоты птичьего полёта строящуюся в Приморском крае школу, где накануне устроил внезапную проверку губернатор региона Олег Кожемяко и встретил у ворот пьяного сторожа.

На кадрах видно, что сегодня на объекте появились рабочие, однако сам процесс строительства по-прежнему идёт неохотно. Журналисты заметили лишь нескольких человек, которые занимались строительными лесами. Ранее директор компании-генподрядчика рассказал, что после вчерашнего инцидента работы на объекте будут активизированы.