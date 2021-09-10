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Лайф снял с коптера стройку, на которой губернатора Приморья встретил пьяный сторож

Ранее глава региона распорядился расторгнуть контракт с компанией, которая занималась строительством объекта.

10 сентября, 11:37

Лайф снял с коптера стройку, на которой губернатора встретил пьяный сторож. Видео © LIFE

Лайф снял с высоты птичьего полёта строящуюся в Приморском крае школу, где накануне устроил внезапную проверку губернатор региона Олег Кожемяко и встретил у ворот пьяного сторожа.

На кадрах видно, что сегодня на объекте появились рабочие, однако сам процесс строительства по-прежнему идёт неохотно. Журналисты заметили лишь нескольких человек, которые занимались строительными лесами. Ранее директор компании-генподрядчика рассказал, что после вчерашнего инцидента работы на объекте будут активизированы.

В Приморье расторгли контракт со строителями школы, где главу региона встретил пьяный сторож

В Приморье расторгли контракт со строителями школы, где главу региона встретил пьяный сторож

Напомним, накануне губернатор Приморского края Олег Кожемяко решил внепланово посетить строящуюся в посёлке Волчанец школу, но встретил его лишь в стельку пьяный сторож, который объяснил своё состояние выходным. В результате Кожемяко распорядился расторгнуть контракт с компанией, занимавшейся строительством объекта.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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