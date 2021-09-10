Чемпионка-синхронистка пожаловалась, что её накормили червями в московском ресторане







Чемпионка мира по синхронному плаванию Арина Жаворонкова отмечала свой день рождения в компании подруг, выбор для вечеринки пал на ресторан "Магадан" в Москве. Девушки заказывали в основном морепродукты и благополучно провели вечер. Одна из них взяла брускетту с печенью трески домой.

На следующий день девушка решила съесть блюдо, но трапеза не удалась. Она обнаружила в нём неожиданный ингредиент — червяков. Шокированная москвичка отправила подругам жуткие кадры. Сейчас все девушки, включая спортсменку, в панике, потому что тоже ели это блюдо в ресторане. При этом две из них на следующий день чувствовали недомогание, рассказала Лайфу Арина Жаворонкова.

"Мы с подругами до сих пор в шоке и не знаем, были ли в других блюдах тоже "глисты". На следующий день мы позвонили в ресторан и рассказали, как всё произошло, на что нам ответили, что они постараются разобраться, в чём дело, и свяжутся с поставщиком, но взамен ничего не предложили. Наш чек составлял 40 тысяч рублей. Мы все планируем в срочном порядке сдавать анализы, потому что, возможно, мы тоже их наелись в тот день", — говорит чемпионка.

В заведении же Лайфу рассказали, что занимаются данным вопросом и выясняют все обстоятельства произошедшего. Там добавили, что, по их мнению, возможен вариант, что "данные гости преследуют свои какие-то личные цели".