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Чемпионка-синхронистка пожаловалась, что её накормили червями в московском ресторане

Спортсменка и её спутницы заказали итальянскую еду с морепродуктами, в которой потом нашли паразитов.

10 сентября, 11:22
  • Фото © Instagram / gr.gaia
    Фото © Instagram / gr.gaia
  • Фото © Instagram / gr.gaia
    Фото © Instagram / gr.gaia
  • Фото © Instagram / gr.gaia
    Фото © Instagram / gr.gaia

Фото © Instagram / gr.gaia

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Чемпионка мира по синхронному плаванию Арина Жаворонкова отмечала свой день рождения в компании подруг, выбор для вечеринки пал на ресторан "Магадан" в Москве. Девушки заказывали в основном морепродукты и благополучно провели вечер. Одна из них взяла брускетту с печенью трески домой.

На следующий день девушка решила съесть блюдо, но трапеза не удалась. Она обнаружила в нём неожиданный ингредиент — червяков. Шокированная москвичка отправила подругам жуткие кадры. Сейчас все девушки, включая спортсменку, в панике, потому что тоже ели это блюдо в ресторане. При этом две из них на следующий день чувствовали недомогание, рассказала Лайфу Арина Жаворонкова.

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Еда с последствиями. Как не отравиться, заказав еду с доставкой

"Мы с подругами до сих пор в шоке и не знаем, были ли в других блюдах тоже "глисты". На следующий день мы позвонили в ресторан и рассказали, как всё произошло, на что нам ответили, что они постараются разобраться, в чём дело, и свяжутся с поставщиком, но взамен ничего не предложили. Наш чек составлял 40 тысяч рублей. Мы все планируем в срочном порядке сдавать анализы, потому что, возможно, мы тоже их наелись в тот день", — говорит чемпионка.

В заведении же Лайфу рассказали, что занимаются данным вопросом и выясняют все обстоятельства произошедшего. Там добавили, что, по их мнению, возможен вариант, что "данные гости преследуют свои какие-то личные цели".

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А ранее Лайф рассказывал, что паразиты в кишечнике оказались защитой человека от тяжёлой формы ковида. Они вызывают иммунный ответ второго типа, при котором усиливается выработка регуляторных Т-клеток, подавляющих выработку провоспалительных цитокинов. А именно они и вызывают смертельно опасный цитокиновый шторм.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин
Антон Громов
Антон Громов

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