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В Минздраве заявили, что Россия не является самой пьющей страной в мире

С 2008 по 2019 год потребление спиртного на душу населения снизилось с 15,7 до 9,1 литра.

10 сентября, 11:20
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Россия не является самой пьющей страной в мире, показатели потребления алкоголя среди населения активно снижаются с каждым годом. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Олег Салагай на пресс-конференции ко Всемирному дню трезвости.

"Утверждение о том, что наша страна является самой пьющей или какой-то чрезвычайно поражённой алкоголем, не соответствует действительности", — заверил он.

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По словам Салагая, в период с 2008 по 2019 год потребление алкогольных напитков на душу населения снизилось с 15,7 до 9,1 литра, а смертность от случайных отравлений сократилась на 60%. В 2014–2017 годах россияне находились на последних позициях рейтинга по употреблению спиртного на душу населения. Показатель составил около 0,83 литра абсолютного алкоголя на душу населения.

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Ранее стало известно, что за прошедшие полгода в России сократилось потребление водки. Снижение замечено как по сравнению с тем же периодом 2019 года, так и 2020-го.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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