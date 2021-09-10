В Минздраве заявили, что Россия не является самой пьющей страной в мире
С 2008 по 2019 год потребление спиртного на душу населения снизилось с 15,7 до 9,1 литра.
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Россия не является самой пьющей страной в мире, показатели потребления алкоголя среди населения активно снижаются с каждым годом. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Олег Салагай на пресс-конференции ко Всемирному дню трезвости.
"Утверждение о том, что наша страна является самой пьющей или какой-то чрезвычайно поражённой алкоголем, не соответствует действительности", — заверил он.
По словам Салагая, в период с 2008 по 2019 год потребление алкогольных напитков на душу населения снизилось с 15,7 до 9,1 литра, а смертность от случайных отравлений сократилась на 60%. В 2014–2017 годах россияне находились на последних позициях рейтинга по употреблению спиртного на душу населения. Показатель составил около 0,83 литра абсолютного алкоголя на душу населения.
Ранее стало известно, что за прошедшие полгода в России сократилось потребление водки. Снижение замечено как по сравнению с тем же периодом 2019 года, так и 2020-го.
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