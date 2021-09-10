В Минздраве заявили, что Россия не является самой пьющей страной в мире

Россия не является самой пьющей страной в мире, показатели потребления алкоголя среди населения активно снижаются с каждым годом. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Олег Салагай на пресс-конференции ко Всемирному дню трезвости.

"Утверждение о том, что наша страна является самой пьющей или какой-то чрезвычайно поражённой алкоголем, не соответствует действительности", — заверил он.

По словам Салагая, в период с 2008 по 2019 год потребление алкогольных напитков на душу населения снизилось с 15,7 до 9,1 литра, а смертность от случайных отравлений сократилась на 60%. В 2014–2017 годах россияне находились на последних позициях рейтинга по употреблению спиртного на душу населения. Показатель составил около 0,83 литра абсолютного алкоголя на душу населения.