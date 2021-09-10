НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Зеленский — о выдвижении на второй срок: Лучше поеду отдыхать

Украинский президент держит интригу вокруг своих ближайших планов, хотя депутат от его партии сдал все карты ещё в январе.

10 сентября, 10:58
<p>Фото © <a href="https://www.president.gov.ua/ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Официальный сайт президента Украины</a></p>

Фото © Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский уклончиво ответил на вопрос о планах баллотироваться на второй срок. В беседе с журналистом издания "Украинская правда" он сперва отметил, что "это должен решать народ Украины", а затем признался, что на самом деле баллотироваться не собирается и "лучше поедет отдыхать".

"Я никуда не баллотируюсь, я лучше выполню всё, что я обещал, в свой один срок и поеду отдыхать", — сказал Зеленский.

На Украине заявили, что Зеленский не переизберётся на второй срок без встречи с Путиным

На Украине заявили, что Зеленский не переизберётся на второй срок без встречи с Путиным

Напомним, что изначально Зеленский планировал возглавлять украинское государство только один срок — этот пункт был среди его предвыборных обещаний. Но уже в начале этого года стало известно, что политик сообщил своему ближайшему окружению о планах баллотироваться повторно, — Зеленского сдал депутат от партии "Слуга народа" Гео Лерос.

Впрочем, украинские политологи считают, что шансы переизбираться у действующего украинского лидера почти ничтожны. К примеру, киевский политолог Руслан Бортник ранее заявил, что Зеленский не сможет переизбраться на второй срок без встречи с Владимиром Путиным и нормализации отношений с Россией.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

"Не хотим предаваться апокалиптическим ожиданиям": В Кремле ответили на слова Зеленского о риске войны с Россией

сегодня в 09:31

Совет ЕС ещё на полгода продлил персональные санкции против россиян

сегодня в 11:48

Мишустин: Совет министров Союзного государства одобрил 28 отраслевых программ

сегодня в 10:59

В МВД оценили ущерб от деятельности финансовой пирамиды Finiko в миллиард рублей

сегодня в 12:14

Число желающих вступить в брак россиян снизилось на 7%

сегодня в 12:05

Новости партнеров

Layer 1