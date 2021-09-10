Зеленский — о выдвижении на второй срок: Лучше поеду отдыхать

Президент Украины Владимир Зеленский уклончиво ответил на вопрос о планах баллотироваться на второй срок. В беседе с журналистом издания "Украинская правда" он сперва отметил, что "это должен решать народ Украины", а затем признался, что на самом деле баллотироваться не собирается и "лучше поедет отдыхать".

"Я никуда не баллотируюсь, я лучше выполню всё, что я обещал, в свой один срок и поеду отдыхать", — сказал Зеленский.

Напомним, что изначально Зеленский планировал возглавлять украинское государство только один срок — этот пункт был среди его предвыборных обещаний. Но уже в начале этого года стало известно, что политик сообщил своему ближайшему окружению о планах баллотироваться повторно, — Зеленского сдал депутат от партии "Слуга народа" Гео Лерос.