В России выпустят памятную монету в знак благодарности медикам за борьбу с ковидом
На ней будет изображена бригада скорой помощи в защитных костюмах и вакцина "Спутник V". Номинал монеты — 25 рублей.
Московский монетный двор (ММД) выпустит два памятных набора, посвящённых самоотверженному труду медицинских работников в период коронавирусной пандемии. Такую информацию опубликовала пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
"РФПИ совместно с Московским монетным двором – филиалом акционерного общества "Гознак" (ММД — филиал АО "Гознак") объявляет о выпуске новых нумизматических наборов, посвящённых благодарности медицинским работникам за самоотверженный труд в период пандемии новой коронавирусной инфекции", — говорится в сообщении.
Наборы РФПИ и "Спутник V" будут состоять из памятной монеты номиналом 25 рублей и сувенирных жетонов из недрагоценного металла нейзильбера. Продаваться они будут в торговом салоне Гознака. На одной стороне монеты изображена бригада скорой помощи в защитных костюмах, а на другой — российская вакцина от ковида "Спутник V" с картой мира.
Напомним, за минувшие сутки в России выявили 18 341 новый случай коронавируса, зафиксировано 789 летальных исходов, а полностью выздоровел 17 121 пациент.
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