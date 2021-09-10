В России выпустят памятную монету в знак благодарности медикам за борьбу с ковидом

Наборы РФПИ и "Спутник V" будут состоять из памятной монеты номиналом 25 рублей и сувенирных жетонов из недрагоценного металла нейзильбера. Продаваться они будут в торговом салоне Гознака. На одной стороне монеты изображена бригада скорой помощи в защитных костюмах, а на другой — российская вакцина от ковида "Спутник V" с картой мира.