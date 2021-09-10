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В России выпустят памятную монету в знак благодарности медикам за борьбу с ковидом

На ней будет изображена бригада скорой помощи в защитных костюмах и вакцина "Спутник V". Номинал монеты — 25 рублей.

10 сентября, 10:51
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/rdifru/posts/3929785823789606" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Russian Direct Investment Fund</a></p>

Фото © Facebook / Russian Direct Investment Fund

Фото © Facebook / Russian Direct Investment Fund

Фото © Facebook / Russian Direct Investment Fund

Московский монетный двор (ММД) выпустит два памятных набора, посвящённых самоотверженному труду медицинских работников в период коронавирусной пандемии. Такую информацию опубликовала пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

"РФПИ совместно с Московским монетным двором – филиалом акционерного общества "Гознак" (ММД — филиал АО "Гознак") объявляет о выпуске новых нумизматических наборов, посвящённых благодарности медицинским работникам за самоотверженный труд в период пандемии новой коронавирусной инфекции", — говорится в сообщении.

Наборы РФПИ и "Спутник V" будут состоять из памятной монеты номиналом 25 рублей и сувенирных жетонов из недрагоценного металла нейзильбера. Продаваться они будут в торговом салоне Гознака. На одной стороне монеты изображена бригада скорой помощи в защитных костюмах, а на другой — российская вакцина от ковида "Спутник V" с картой мира.

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Напомним, за минувшие сутки в России выявили 18 341 новый случай коронавируса, зафиксировано 789 летальных исходов, а полностью выздоровел 17 121 пациент.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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