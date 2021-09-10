Россия и Белоруссия договорились об отмене роуминга на территории Союзного государства. Об этом говорится в совместном заявлении премьер-министров двух стран Михаила Мишустина и Романа Головченко.

"Стороны договорились о разработке новых и актуализации действующих межправительственных, межведомственных и иных соглашений в области связи и информатизации, об унификации законодательства в области почтовой связи, о построении инфраструктуры сетей связи, а также об отмене роуминга на территории Союзного государства", — говорится в тексте документа.

Напомним, работа по отмене роуминга на территории Союзного государства ведётся уже не первый год. В 2019 году была утверждена соответствующая дорожная карта. Согласно документу, плата за входящие звонки в роуминге должна была быть отменена не позднее сентября 2020 года. Экс-госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота ранее утверждал, что министерства связи двух стран обещали решить вопрос об отмене роуминга к сентябрю – октябрю 2020 года, указывая, что дорожная карта выполняется по графику.