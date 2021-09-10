Мишустин: Совет министров Союзного государства одобрил 28 отраслевых программ
Ранее Песков сообщил, что интеграция России и Белоруссии будет продолжаться с учётом интересов обеих сторон.
Михаил Мишустин. Фото © Kremlin.ru
Совет министров Союзного государства в ходе заседания в Минске одобрил решения об углублении интеграции на основе 28 союзных отраслевых программ. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время своего выступления перед прессой по итогам общения с коллегами.
"Только что завершилось заседание Совета министров Союзного государства, главное — одобрены решения об углублении интеграции на основе 28 союзных программ, они все согласованы", — сказал председатель Правительства РФ.
"Исключительно взаимовыгодный характер": Лукашенко объяснил, в чём цель интеграции России и Белоруссии
Ранее в Москве состоялась встреча российского президента Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко. Главы государств обсудили вопросы сотрудничества стран в экономике и сфере торговли, совместные проекты и то, как профильные министерства и ведомства выполняют поручения глав России и Белоруссии по строительству Союзного государства. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что интеграция России и Белоруссии будет продолжаться с учётом интересов обеих сторон.
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