Мишустин: Совет министров Союзного государства одобрил 28 отраслевых программ

Совет министров Союзного государства в ходе заседания в Минске одобрил решения об углублении интеграции на основе 28 союзных отраслевых программ. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время своего выступления перед прессой по итогам общения с коллегами.

"Только что завершилось заседание Совета министров Союзного государства, главное — одобрены решения об углублении интеграции на основе 28 союзных программ, они все согласованы", — сказал председатель Правительства РФ.