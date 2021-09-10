Рой из сотен дронов показал на "Тавриде" небесный спектакль

Небесный спектакль дронов "Человек, смотрящий в будущее" в рамках фестиваля "Таврида.АРТ". Видео © LIFE

В рамках фестиваля "Таврида.АРТ" в Крыму сотни дронов взмыли в ночное небо, показав историю о рождении человека, выборе пути, любви и будущем. Новый вид перформанса на арт-кластере назвали небесным спектаклем.

В ночь на 10 сентября в бухте Капсель рой из 300 дронов поднялся над арт-объектами и презентовал спектакль под аккомпанемент симфонического оркестра и DJ-резидентов арт-кластера "Таврида". Беспилотники сформировали необычные воздушные фигуры, которые дизайнеры разрабатывали специально для фестиваля. Ведущие шоу дополнили волшебное зрелище рассказом о рождении человека, выборе пути, любви и будущем.

"Корабль под алыми парусами, арт-объекты, дроны, музыка и голос, рассказывающий историю, — это новый формат уличного высокотехнологичного театра, который как раз и иллюстрирует происходящее на "Тавриде.АРТ": это смешение направлений, дающее новое качество. Всё это должно вдохновить участников фестиваля на новое творчество", — отметила программный директор арт-кластера "Таврида" Ксения Артемьева.