Водитель КамАза выжил после сокрушительного столкновения с другим грузовиком в Татарстане

В распоряжении Лайфа оказались записи с камер видеонаблюдения. На кадрах видно, что после жёсткой аварии у водителя почти не было шансов, но произошло чудо.