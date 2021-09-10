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Водитель КамАза выжил после сокрушительного столкновения с другим грузовиком в Татарстане

В распоряжении Лайфа оказались записи с камер видеонаблюдения. На кадрах видно, что после жёсткой аварии у водителя почти не было шансов, но произошло чудо.

10 сентября, 11:39

Жёсткое ДТП произошло в Тукаевском районе Татарстана. Самосвал КамАз на высокой скорости влетел в другой грузовик. От силы удара кабину смяло как консервную банку, но водителю удалось выжить.

Водитель КамАза выжил после сокрушительного столкновения с другим грузовиком в Татарстане.

Видео © LIFE

Подробности и причины аварии сейчас выясняются, на месте работают экстренные службы.

Видео в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).

Появилось видео падения грузовика с эстакады на Ленинградском проспекте в Москве

Появилось видео падения грузовика с эстакады на Ленинградском проспекте в Москве

Ранее Лайф рассказывал, как грузовик сбил женщину с коляской на пешеходном переходе в Москве. У пострадавшей сломано бедро, она госпитализирована. Двухмесячная девочка получила сотрясение мозга.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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