Водитель КамАза выжил после сокрушительного столкновения с другим грузовиком в Татарстане
В распоряжении Лайфа оказались записи с камер видеонаблюдения. На кадрах видно, что после жёсткой аварии у водителя почти не было шансов, но произошло чудо.
Жёсткое ДТП произошло в Тукаевском районе Татарстана. Самосвал КамАз на высокой скорости влетел в другой грузовик. От силы удара кабину смяло как консервную банку, но водителю удалось выжить.
Водитель КамАза выжил после сокрушительного столкновения с другим грузовиком в Татарстане.
Видео © LIFE
Подробности и причины аварии сейчас выясняются, на месте работают экстренные службы.
Видео в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).
Ранее Лайф рассказывал, как грузовик сбил женщину с коляской на пешеходном переходе в Москве. У пострадавшей сломано бедро, она госпитализирована. Двухмесячная девочка получила сотрясение мозга.
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