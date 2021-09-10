ФАС согласовала предельную отпускную цену препарата "Ковидолек"
Стоимость упаковки из сорока таблеток по 200 миллиграммов составит 2916 рублей.
Фото © Pexels
Согласована предельная отпускная цена медицинского препарата от коронавирусной инфекции "Ковидолек", который обладает противовирусным действием. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале ФАС России.
"Цена за упаковку 40 таблеток по 200 мг составит 2916 рублей. Лекарственный препарат включён в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП)", — говорится в сообщении регулятора.
Ранее глава ФМБА Вероника Скворцова заявила, что вакцина Федерального медико-биологического агентства будет защищать от всех штаммов коронавируса. Препарат, который получил рабочее название "Аврора", вырабатывает не только гуморальный иммунитет для определённых белков, но и клеточный.
Комментариев: 0