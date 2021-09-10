ФАС согласовала предельную отпускную цену препарата "Ковидолек"

Согласована предельная отпускная цена медицинского препарата от коронавирусной инфекции "Ковидолек", который обладает противовирусным действием. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале ФАС России.

"Цена за упаковку 40 таблеток по 200 мг составит 2916 рублей. Лекарственный препарат включён в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП)", — говорится в сообщении регулятора.