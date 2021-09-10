Совет ЕС ещё на полгода продлил персональные санкции против россиян

Совет ЕС в 15 раз продлил персональные санкции против граждан России и Украины за так называемое нарушение территориальной целостности. На этот раз ограничения будут действовать до 15 марта 2022 года.

"Совет сегодня принял решение продлить санкции, направленные против лиц, ответственных за подрыв или угрозы территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, на следующие шесть месяцев", — говорится в опубликованном заявлении Европейского совета.

Напомним, ограничительные меры были впервые введены 17 марта 2014 года. На данный момент санкции применяются по отношению к 177 физическим лицам и 48 организациям. Они предусматривают ограничения на поездки и замораживание активов в Евросоюзе.