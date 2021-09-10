Анна Кузнецова поддержала законопроект о пожизненном сроке для педофилов
Омбудсмен также предложила установить административный надзор вплоть до пожизненного за всеми, кто совершил преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова поддержала и назвала необходимым внесённый "Единой Россией" законопроект об ужесточении наказания для педофилов.
"Мы вместе с коллегами, экспертами, родителями настойчиво добиваемся этого. Рады, что эти предложения услышаны. Внесённый "Единой Россией" законопроект расширяет круг лиц, за преступления против которых может быть назначено пожизненное лишение свободы, усиливает действующую ответственность", — рассказала Лайфу омбудсмен.
Кузнецова также предложила установить административный надзор вплоть до пожизненного за всеми, кто совершил преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также призвала исключить возможность освобождения от уголовной ответственности за подобные деяния в связи с назначением судебного штрафа.
"Наша цель — максимально защитить детей, обеспечить их безопасность. И мы будем поддерживать ускорение работы по предложенным изменениям, а также по расширению перечня предлагаемых мер", — добавила омбудсмен.
Напомним, ранее депутаты "Единой России" внесли в Госдуму законопроект об ужесточении уголовного наказания для педофилов. Для злоумышленников, которые совершили преступление с тяжкими последствиями, предлагается установить максимально возможное наказание — пожизненное заключение. Такие же меры предложили ввести в отношении педофилов, которые надругались над двумя и более детьми или же повторно совершили преступление против половой неприкосновенности ребёнка. Также предлагается увеличить возраст потерпевших. Сейчас пожизненное наказание может быть назначено лишь тем преступникам, которые совершили своё деяние в отношении лиц младше 14 лет.
Фото © ТАСС / Терещенко Михаил