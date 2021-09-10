Анна Кузнецова поддержала законопроект о пожизненном сроке для педофилов
Омбудсмен также предложила установить административный надзор вплоть до пожизненного за всеми, кто совершил преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
Фото © ТАСС / Терещенко Михаил
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова поддержала и назвала необходимым внесённый "Единой Россией" законопроект об ужесточении наказания для педофилов.
"Мы вместе с коллегами, экспертами, родителями настойчиво добиваемся этого. Рады, что эти предложения услышаны. Внесённый "Единой Россией" законопроект расширяет круг лиц, за преступления против которых может быть назначено пожизненное лишение свободы, усиливает действующую ответственность", — рассказала Лайфу омбудсмен.
Кузнецова также предложила установить административный надзор вплоть до пожизненного за всеми, кто совершил преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также призвала исключить возможность освобождения от уголовной ответственности за подобные деяния в связи с назначением судебного штрафа.
"Наша цель — максимально защитить детей, обеспечить их безопасность. И мы будем поддерживать ускорение работы по предложенным изменениям, а также по расширению перечня предлагаемых мер", — добавила омбудсмен.
Напомним, ранее депутаты "Единой России" внесли в Госдуму законопроект об ужесточении уголовного наказания для педофилов. Для злоумышленников, которые совершили преступление с тяжкими последствиями, предлагается установить максимально возможное наказание — пожизненное заключение. Такие же меры предложили ввести в отношении педофилов, которые надругались над двумя и более детьми или же повторно совершили преступление против половой неприкосновенности ребёнка. Также предлагается увеличить возраст потерпевших. Сейчас пожизненное наказание может быть назначено лишь тем преступникам, которые совершили своё деяние в отношении лиц младше 14 лет.
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