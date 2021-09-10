В Госдуме выступили против изменения отопительных норм в России

Депутат напомнил, что гражданам в этом случае придётся платить намного больше.

Установленные в России нормативы по запуску тепла в многоквартирные дома являются оптимальными с экономической и медицинской точки зрения, поэтому в сдвигах срока включения батарей нет необходимости, заявил член Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Игорь Торощин.

"Установленный в стране норматив о пятидневном периоде, в течение которого средняя температура воздуха должна быть ниже +8 градусов (или выше — для отключения), является оптимальным с экономической точки зрения, медицинской и с точки зрения снижения финансовой нагрузки на граждан", — цитирует политика Ura.ru.

Торощин также подчеркнул, что "чем раньше начинается и позже заканчивается отопительный сезон, тем больше денег заплатят граждане". Депутат добавил, что органы местного самоуправления могут сокращать или увеличивать сроки отопительного сезона, исходя из потребностей конкретных территорий.