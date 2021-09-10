В Госдуме выступили против изменения отопительных норм в России
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Депутат напомнил, что гражданам в этом случае придётся платить намного больше.
Установленные в России нормативы по запуску тепла в многоквартирные дома являются оптимальными с экономической и медицинской точки зрения, поэтому в сдвигах срока включения батарей нет необходимости, заявил член Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Игорь Торощин.
"Установленный в стране норматив о пятидневном периоде, в течение которого средняя температура воздуха должна быть ниже +8 градусов (или выше — для отключения), является оптимальным с экономической точки зрения, медицинской и с точки зрения снижения финансовой нагрузки на граждан", — цитирует политика Ura.ru.
Торощин также подчеркнул, что "чем раньше начинается и позже заканчивается отопительный сезон, тем больше денег заплатят граждане". Депутат добавил, что органы местного самоуправления могут сокращать или увеличивать сроки отопительного сезона, исходя из потребностей конкретных территорий.
Напомним, депутат Госдумы Елена Вторыгина предложила изменить отопительные нормы после взрыва в жилом доме в Ногинске. Она отметила, что причиной трагедии мог стать газ, который из-за похолодания в Подмосковье жильцы включили на ночь для обогрева квартиры.