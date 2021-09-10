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Опубликовано 10 сентября 2021, 14:57

В Госдуме выступили против изменения отопительных норм в России

Фото © Pexels

Фото © Pexels

Депутат напомнил, что гражданам в этом случае придётся платить намного больше.

Установленные в России нормативы по запуску тепла в многоквартирные дома являются оптимальными с экономической и медицинской точки зрения, поэтому в сдвигах срока включения батарей нет необходимости, заявил член Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Игорь Торощин.

"Установленный в стране норматив о пятидневном периоде, в течение которого средняя температура воздуха должна быть ниже +8 градусов (или выше — для отключения), является оптимальным с экономической точки зрения, медицинской и с точки зрения снижения финансовой нагрузки на граждан", — цитирует политика Ura.ru.

Торощин также подчеркнул, что "чем раньше начинается и позже заканчивается отопительный сезон, тем больше денег заплатят граждане". Депутат добавил, что органы местного самоуправления могут сокращать или увеличивать сроки отопительного сезона, исходя из потребностей конкретных территорий.

Эксперт в области ЖКХ оценила идею изменить отопительные нормы после взрыва в Ногинске
Эксперт в области ЖКХ оценила идею изменить отопительные нормы после взрыва в Ногинске

Напомним, депутат Госдумы Елена Вторыгина предложила изменить отопительные нормы после взрыва в жилом доме в Ногинске. Она отметила, что причиной трагедии мог стать газ, который из-за похолодания в Подмосковье жильцы включили на ночь для обогрева квартиры.

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Ирина Мусина
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