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Экономист рассказал, почему ЦБ пятый раз подряд повысил ключевую ставку

Денис Ракша считает, что рост инфляции — это "главный ночной кошмар" регулятора.

10 сентября, 12:19
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Экономист Денис Ракша в беседе с Лайфом рассказал, что Центральный банк пятый раз подряд повысил ключевую ставку из-за "страха перед ростом инфляции". Эксперт также объяснил, почему эта мера может не сработать.

"Центральный банк очень боится инфляции. Это его главный ночной кошмар, а темпы роста инфляции у нас продолжают оставаться стабильно высокими. Для того чтобы как-то затормозить темпы роста инфляции, ЦБ поднимает ставку... ЦБ считает, что причина инфляции в том, что граждане тратят больше денег и товарной массы не хватает, растут цены из-за этого. Но проблема в другом, поэтому усилия Банка России вряд ли приведут к желаемым результатам", — отмечает Ракша.

По мнению экономиста, проблема состоит в том, что доходы граждан не растут, а денег становится больше за счёт кредитования, поэтому тратится стабильно много денег. Но самым главным он считает рост цен на мировом рынке, так как это отражается и на внутренних ценах, и, кроме того, дорожают товары, которые Россия импортирует.

Центробанк удивил финансистов: Как изменение ключевой ставки отразится на курсе рубля, процентах по вкладам и кредитам

Центробанк удивил финансистов: Как изменение ключевой ставки отразится на курсе рубля, процентах по вкладам и кредитам

Напомним, начиная с марта 2021 года Центробанк постепенно повышал ключевую ставку. Например, 23 июля — сразу на 100 б.п., до 6,5% годовых, а сегодня, 10 сентября, она была повышена на 0,25 п.п. — до 6,75% годовых. При этом в регуляторе снова отметили, что во втором квартале 2021 года российская экономика достигла допандемийного уровня.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Юлия Исупова
Юлия Исупова

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