Экономист рассказал, почему ЦБ пятый раз подряд повысил ключевую ставку

Экономист Денис Ракша в беседе с Лайфом рассказал, что Центральный банк пятый раз подряд повысил ключевую ставку из-за "страха перед ростом инфляции". Эксперт также объяснил, почему эта мера может не сработать.

"Центральный банк очень боится инфляции. Это его главный ночной кошмар, а темпы роста инфляции у нас продолжают оставаться стабильно высокими. Для того чтобы как-то затормозить темпы роста инфляции, ЦБ поднимает ставку... ЦБ считает, что причина инфляции в том, что граждане тратят больше денег и товарной массы не хватает, растут цены из-за этого. Но проблема в другом, поэтому усилия Банка России вряд ли приведут к желаемым результатам", — отмечает Ракша.

По мнению экономиста, проблема состоит в том, что доходы граждан не растут, а денег становится больше за счёт кредитования, поэтому тратится стабильно много денег. Но самым главным он считает рост цен на мировом рынке, так как это отражается и на внутренних ценах, и, кроме того, дорожают товары, которые Россия импортирует.