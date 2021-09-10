Центробанк удивил финансистов: Как изменение ключевой ставки отразится на курсе рубля, процентах по вкладам и кредитам 10 сентября Центробанк принял для многих неожиданное решение. Ключевая ставка выросла, но всего на 0,25 процентных пункта — до 6,75% годовых. Что это значит для рынка, курса рубля, вкладов и кредитов? 10 сентября, 12:05 Фото © Shutterstock

Почему решение Центробанка удивило участников рынка

Большинство экономистов были уверены, что 10 сентября Центробанк поднимет ключевую ставку сразу на 0,5 процентных пункта — до 7% годовых. Эти ожидания не оправдались. Повышение составило 0,25%. Ставка выросла до 6,75% годовых.

— Решение Банка России поднять ключевую ставку на 0,25 п.п. — с 6,5% до 6,75% — совпало с консенсус-прогнозом участников рынка о повышении ставки, но удивило размером повышения. 70% опрошенных специалистов ожидали шага в 50 п.п. — с 6,5% до 7,0%. После выхода данных по инфляции за август практически не осталось сомнений в том, что российский финансовый регулятор продолжит проводить активную антиинфляционную политику и на сентябрьском заседании. Индекс потребительских цен в августе, вопреки прогнозам и сезонным дефляционным факторам, вырос, усилив инфляционные риски в четвёртом квартале 2021 года, на которые регулятор обязан был реагировать, — рассказал старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

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По его словам, оба варианта повышения ключевой ставки были бы уместны, потому что при любом из них она бы превышала уровень инфляции. Но ЦБ остановился на варианте в 0,25 п.п, вероятно, понимая, что темпы роста инфляции в последние месяцы замедляются, финансовая стабильность находится на высоком уровне и не требует дополнительных действий. Такое повышение, с одной стороны, придержит инфляцию, с другой — не окажет чрезмерного охлаждающего эффекта на темпы роста российской экономики.

Как теперь изменится курс рубля, ставки по вкладам и кредитам

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Александр Розман считает, что решение Банка России о повышении ключевой ставки на 0,25 п.п. (с 6,5% до 6,75%) "уже в рынке" и не окажет заметного влияния на курс российской валюты. Под действием позитивных настроений из-за телефонных переговоров президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзинпина рубль к доллару может протестировать максимумы с 1 июля 2021 года, то есть отметку 72,55.

Однако после этого, прогнозирует аналитик, российская валюта, следуя за общим ухудшением макроэкономической ситуации в мире, перейдёт к ослаблению. В ближайшей перспективе рубль будет колебаться вокруг отметок 74–75 за доллар.

Повышение ключевой ставки укрепляет курс рубля. В сентябре курс американской валюты будет находиться в диапазоне 73–75 рублей за доллар. Такой прогноз даёт доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

— Такое умеренное повышение ставки немного превысило коридор нейтральных ставок в 5–6,5%, не замедляющих и не ускоряющих инфляцию, и начнёт работать на замедление инфляции. Хотя, возможно, её влияние будет ограниченным и у ЦБ РФ будет возможность до конца 2021 года ещё раз повысить ключевую ставку, снова на 0,25 п.п., до 7%. В итоге мы всё-таки закончим 2021 год с ключевой ставкой в 7%. Процентные ставки банков по кредитам и депозитам продолжат расти, что будет выгодно вкладчикам банков, но невыгодно заёмщикам, — рассказала заместитель руководителя ИАЦ "Альпари" Наталья Мильчакова.

После повышения ключевой ставки Банком России до 6,75% для физических лиц средняя кредитная ставка до одного года составит от 13% годовых, средняя кредитная ставка для кредитов свыше одного года — от 11% годовых. Она будет зависеть от вида кредита, его продолжительности, кредитной истории заёмщика и иных параметров. Такой прогноз даёт Валерий Корнейчук.

Для банковского сегмента депозитов он ожидает уровень средней процентной ставки для физических лиц по вкладам до одного года на уровне от 5,5% годовых, свыше одного года — 6% годовых в зависимости от срока размещения денежных средств и вида депозитного вклада. Для юридических лиц (нефинансовых организаций) аналитик прогнозирует среднюю депозитную ставку на уровне 5% годовых при размещении депозита на срок до одного года. Если положить деньги на срок свыше одного года, то она будет на уровне 6,5% годовых.

— ЦБ принял осторожное решение, так как участники рынка допускали и более серьёзное ужесточение — подъём ставки сразу до 7%. Рост ключевой ставки ведёт к увеличению процентов по кредитам и депозитам. Он может составить 0,2–0,3% к нынешним ставкам банков, — пояснил эксперт "БКС Мир инвестиций" Альберт Короев.

Авторы Нина Важдаева