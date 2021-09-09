С 1 октября повысят зарплату: Кого ждёт прибавка и сколько она составит Представителям целого ряда профессий повысят зарплату с 1 октября. Причём в этом году индексация будет иметь свои особенности. Кого ждёт самая большая прибавка к зарплате и на сколько повысят оклады? 8 сентября, 21:40 Фото © Shutterstock

На этой неделе в ряде регионов анонсировали прибавку к зарплате с 1 октября. Она затронет работников бюджетных организаций. Обычно осенью зарплаты индексируют в зависимости от уровня инфляции. Причём повышение касается представителей определённых профессий.

Сейчас на региональном уровне объявили о дополнительных прибавках. Например, расширяется перечень специалистов, которым повысят зарплату или увеличивают размер индексации. Например, в Белгородской области малооплачиваемые сотрудники бюджетных организаций получат прибавку сразу на 20%.

— Сотрудникам бюджетных организаций, которые отмечены в майских указах, индексацию зарплаты проводят с 1 января. К ним относятся, в частности, педагоги и врачи. Бюджетникам, которые не отмечены в майских указах, зарплату повышают с 1 октября. Размер прибавки зависит от роста потребительских цен, — рассказал юрист "Европейской юридической службы" Сергей Болотин.

По его словам, в этом году индексация может составить примерно 4%. При этом особым образом решился вопрос об индексации зарплаты государственных служащих федерального уровня — судейского корпуса, сенаторов и депутатов Государственной думы.

— Были приняты законы, в которых говорится о том, что индексация зарплаты для них пока будет приостановлена. Региональным госслужащим индексация производится на основании регионального закона о бюджете субъекта РФ на соответствующий год, — пояснил Сергей Болотин.

Каждый регион вправе самостоятельно регулировать надбавки. То есть повысить меньше, чем на установленную на федеральном уровне норму, никто не может, а вот больше — вполне. Также регионы имеют право на своё усмотрение увеличивать больше норматива индексацию для различных категорий бюджетных работников, например для врачей или учителей. Об этом напомнил старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

По его словам, предприятия вправе самостоятельно устанавливать, какие именно выплаты будут проиндексированы: только зарплата или ещё премии и другие выплаты. Но проиндексировать оклад необходимо.

Петр Гусятников отметил, что также будут проиндексированы в обязательном порядке все доплаты, которые начисляются в процентном соотношении от оклада. Например, доплаты за работу в неурочное время.

Осенью в регионах будут сделаны также единоразовые выплаты представителям определённых профессий. В Ивановской области учителям и воспитателям выплатят по десять тысяч рублей, в Псковской — по 2500, в Тверской — по десять тысяч учителям и по пять тысяч — другим работникам образовательной сферы, в Калининградской — по 12 тысяч педагогическому составу и по шесть тысяч — другим работникам образования, в Петербурге по десять тысяч получат все педагоги и воспитатели.

— Возможно, к этой инициативе подключатся и другие субъекты РФ. То есть некоторые регионы сделали своеобразные подарки работникам образовательной сферы к началу учебного года, а суммы разнятся из-за того, что возможности региональных бюджетов сильно отличаются. Что касается коммерческих компаний, то здесь индексация и повышение зарплаты полностью зависит от финансовых возможностей предприятия. Тут работникам нужно задавать вопросы об индексации непосредственно своим руководителям, — рассказал сотрудник департамента экономических и финансовых исследований компании CMS Institute Николай Переславский.

Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Также с 1 октября анонсирована прибавка к зарплате для работников на железнодорожном транспорте. Для них это станет уже третьим повышением за год.

С 1 октября военнослужащим, которые проходят службу по призыву или контракту, на 4,7% повысят оклады по должностям и званиям. Прибавка коснётся также сотрудников органов внутренних дел, таможенников, пожарных и представителей некоторых других структур. Средства на повышение окладов выделены из федерального бюджета.

Напомним также, что с 1 сентября 2021 года вступили в силу новые правила расчёта больничного пособия по уходу за ребёнком. Для родителей детей младше восьми лет оно составит 100% от среднего заработка. Не будет иметь значения ни стаж работы, ни то, как лечился ребёнок — дома или в больнице. Даже если у родителя нет стажа работы, ему заплатят пособие в размере 100% из среднего заработка, который рассчитают исходя из минимального размера оплаты труда. Для родителей детей старше восьми лет сумма оплаты за больничный будет рассчитываться в прежнем порядке. Будет учитываться страховой стаж родителя и то, как лечился ребёнок — амбулаторно или в стационаре.

Авторы Нина Важдаева