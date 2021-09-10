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В МВД оценили ущерб от деятельности финансовой пирамиды Finiko в миллиард рублей

Причём от данной мошеннической финансовой структуры пострадали не только граждане РФ, но и ряда других государств.

10 сентября, 12:14

Фото © Pexels

Замминистра внутренних дел РФ Сергей Лебедев решил передать уголовное дело о мошенничестве в отношении основателей финансовой пирамиды Finiko в производство Следственного департамента МВД РФ. Об этом заявила официальный представитель ведомства России Ирина Волк, пояснив, что связано это с транснациональным характером деятельности фигурантов уголовного дела и крупным ущербом.

"Зарегистрировано уже 3300 заявлений от потерпевших, среди которых помимо граждан РФ — жители Германии, Австрии, Венгрии, Казахстана, Киргизии, США и других стран. Сумма предварительного ущерба, заявленного потерпевшими, превышает миллиард рублей", — уточнила представитель МВД.

Суд заочно арестовал трёх сооснователей финансовой пирамиды Finiko

Суд заочно арестовал трёх сооснователей финансовой пирамиды Finiko

Напомним, 30 июля в Казани задержали сооснователя финансовой организации Finiko Кирилла Доронина — Вахитовский районный суд арестовал его до 28 сентября. В июле в правоохранительные органы пожаловались вкладчики Finiko, они заявили, что не могут вывести свои денежные средства из личного кабинета, а их аккаунты оказались недоступны.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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