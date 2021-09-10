В МВД оценили ущерб от деятельности финансовой пирамиды Finiko в миллиард рублей

Замминистра внутренних дел РФ Сергей Лебедев решил передать уголовное дело о мошенничестве в отношении основателей финансовой пирамиды Finiko в производство Следственного департамента МВД РФ. Об этом заявила официальный представитель ведомства России Ирина Волк, пояснив, что связано это с транснациональным характером деятельности фигурантов уголовного дела и крупным ущербом.

"Зарегистрировано уже 3300 заявлений от потерпевших, среди которых помимо граждан РФ — жители Германии, Австрии, Венгрии, Казахстана, Киргизии, США и других стран. Сумма предварительного ущерба, заявленного потерпевшими, превышает миллиард рублей", — уточнила представитель МВД.