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Комментатор "Матч ТВ" Шмурнов бросил кепку в соведущего во время съёмок YouTube-шоу

У него произошёл конфликт с Алексеем Андроновым. Журналисты обсуждали первые матчи сборной России под руководством Валерия Карпина.

10 сентября, 12:27

Фото © YouTube / "Рейтинг букмекеров"

Комментатор "Матч ТВ" Шмурнов бросил кепку в соведущего во время съёмок YouTube-шоу. Видео © YouTube / "Рейтинг букмекеров"

Комментатор телеканала "Матч ТВ" Александр Шмурнов бросил кепку в своего соведущего Алексея Андронова во время съёмок YouTube-шоу. Запись опубликована на канале "Рейтинг букмекеров".

Выпуск был посвящён первым матчам футбольной сборной России под руководством Валерия Карпина. По мнению Андронова, главный тренер ошибся, не выпустив в игре с Хорватией (0:0) Фёдора Смолова. Шмурнов, напротив, назвал данное решение наставника верным.

Журналисты спорили на протяжении всей съёмки. Когда Андронов начал сравнивать национальные команды России и Швеции, Шмурнов бросил в него кепку.

"Я не сяду и больше с тобой работать не буду", сказал Шмурнов.

Комментатор Шмурнов извинился за свою истерику в матче "Спартака"

Комментатор Шмурнов извинился за свою истерику в матче "Спартака"

Комментатор "Матч ТВ" потребовал не публиковать выпуск, но видео всё равно было размещено на YouTube.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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