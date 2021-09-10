Комментатор "Матч ТВ" Шмурнов бросил кепку в соведущего во время съёмок YouTube-шоу
У него произошёл конфликт с Алексеем Андроновым. Журналисты обсуждали первые матчи сборной России под руководством Валерия Карпина.
Фото © YouTube / "Рейтинг букмекеров"
Комментатор "Матч ТВ" Шмурнов бросил кепку в соведущего во время съёмок YouTube-шоу. Видео © YouTube / "Рейтинг букмекеров"
Комментатор телеканала "Матч ТВ" Александр Шмурнов бросил кепку в своего соведущего Алексея Андронова во время съёмок YouTube-шоу. Запись опубликована на канале "Рейтинг букмекеров".
Выпуск был посвящён первым матчам футбольной сборной России под руководством Валерия Карпина. По мнению Андронова, главный тренер ошибся, не выпустив в игре с Хорватией (0:0) Фёдора Смолова. Шмурнов, напротив, назвал данное решение наставника верным.
Журналисты спорили на протяжении всей съёмки. Когда Андронов начал сравнивать национальные команды России и Швеции, Шмурнов бросил в него кепку.
"Я не сяду и больше с тобой работать не буду", — сказал Шмурнов.
Комментатор "Матч ТВ" потребовал не публиковать выпуск, но видео всё равно было размещено на YouTube.
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