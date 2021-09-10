Комментатор "Матч ТВ" Шмурнов бросил кепку в соведущего во время съёмок YouTube-шоу. Видео © YouTube / "Рейтинг букмекеров"

Комментатор телеканала "Матч ТВ" Александр Шмурнов бросил кепку в своего соведущего Алексея Андронова во время съёмок YouTube-шоу. Запись опубликована на канале "Рейтинг букмекеров".

Выпуск был посвящён первым матчам футбольной сборной России под руководством Валерия Карпина. По мнению Андронова, главный тренер ошибся, не выпустив в игре с Хорватией (0:0) Фёдора Смолова. Шмурнов, напротив, назвал данное решение наставника верным.

Журналисты спорили на протяжении всей съёмки. Когда Андронов начал сравнивать национальные команды России и Швеции, Шмурнов бросил в него кепку.



"Я не сяду и больше с тобой работать не буду", — сказал Шмурнов.