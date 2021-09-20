Джонсон объяснил британцам рекордный рост цен на газ
Премьер-министр призвал подождать и увидеть, как ситуация на рынке нормализуется.
Фото © Facebook / Борис Джонсон
Временным явлением, связанным с пандемией коронавируса, объяснил рост цен на газ глава Правительства Великобритании Борис Джонсон. Он сравнил мировую экономику с Гулливером, рухнувшим во время ковида и локдаунов и поднимающимся теперь.
"Что касается наблюдающегося дефицита с поставками [газа], то он главным образом вызван тем, что глобальная экономика вновь возвращается к жизни, как поднимающийся с земли Гулливер, с которого слетают путы. На то, чтобы предложение пришло в соответствие спросу, понадобится время", — приводит слова Джонсона газета Evening Standard.
Спрос на газ вырос во всём мире, а в особенности в странах Азии, что заметно отразилось на ценах, сказал британский премьер. Он подчеркнул, что правительство тем не менее "готово решить эту проблему" и "полностью уверено в своих поставщиках". Власти окажут поддержку компаниям, обеспечивающим газом дома британских граждан, пока "трудный период не закончится", добавил премьер-министр.
"Я хотел бы заверить всех в том, что наблюдаемые проблемы носят лишь временный характер", — добавил он.
Напомним, 9 сентября газ в Европе подорожал до 700 долларов. 14 сентября цена на топливо пробила отметку в 800 долларов, 15 сентября стоимость газа впервые в истории достигла 900 долларов, но к концу дня снова рухнула. Котировки в течение дня достигали пика в 963,9 доллара. При этом эксперт спрогнозировал рост цен на газ в Европе до 1000 долларов за 1000 кубометров.
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