Джонсон объяснил британцам рекордный рост цен на газ

Временным явлением, связанным с пандемией коронавируса, объяснил рост цен на газ глава Правительства Великобритании Борис Джонсон. Он сравнил мировую экономику с Гулливером, рухнувшим во время ковида и локдаунов и поднимающимся теперь.

"Что касается наблюдающегося дефицита с поставками [газа], то он главным образом вызван тем, что глобальная экономика вновь возвращается к жизни, как поднимающийся с земли Гулливер, с которого слетают путы. На то, чтобы предложение пришло в соответствие спросу, понадобится время", — приводит слова Джонсона газета Evening Standard.

Спрос на газ вырос во всём мире, а в особенности в странах Азии, что заметно отразилось на ценах, сказал британский премьер. Он подчеркнул, что правительство тем не менее "готово решить эту проблему" и "полностью уверено в своих поставщиках". Власти окажут поддержку компаниям, обеспечивающим газом дома британских граждан, пока "трудный период не закончится", добавил премьер-министр.