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"Можем извлечь выгоду": Саакашвили назвал запуск "Северного потока – 2" полезной катастрофой для Украины

А ещё политик считает, что газопровод — "опасная штука" для страны, поскольку может сказаться на отношении к ней Европы.

20 сентября, 01:51

Михаил Саакашвили. Фото © Facebook / Mikheil Saakashvili

Запуск российского газопровода "Северный поток – 2" будет для Украины геополитической катастрофой, но из неё можно извлечь пользу. Такое мнение выразил глава исполкома Национального совета реформ Украины, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

По мнению политика, только оказавшись в такой ситуации, украинцы смогут обратить внимание на свои запасы топлива. А также научатся его экономить, а то и запустят экспорт.

"И поэтому мы можем извлечь выгоду из этой краткосрочной крупной дипломатической, геополитической катастрофы", — заключил Саакашвили в интервью польскому порталу Energetyka24.

"Надо компенсировать": Саакашвили нашёл, чем заняться Украине после запуска "Северного потока – 2"

"Надо компенсировать": Саакашвили нашёл, чем заняться Украине после запуска "Северного потока – 2"

Он назвал "Северный поток – 2" "опасной штукой" для Украины в краткосрочном периоде. Саакашвили считает, что, если Россия вдруг нападёт, Европа будет с меньшим рвением защищать эту страну.

Лайф рассказывал, что ранее на Украине обозначили ещё одну опасность из-за "Северного потока – 2". Глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон выразил неудовольствие сделкой США и ФРГ по газопроводу.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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