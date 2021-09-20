Запуск российского газопровода "Северный поток – 2" будет для Украины геополитической катастрофой, но из неё можно извлечь пользу. Такое мнение выразил глава исполкома Национального совета реформ Украины, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

По мнению политика, только оказавшись в такой ситуации, украинцы смогут обратить внимание на свои запасы топлива. А также научатся его экономить, а то и запустят экспорт.

"И поэтому мы можем извлечь выгоду из этой краткосрочной крупной дипломатической, геополитической катастрофы", — заключил Саакашвили в интервью польскому порталу Energetyka24.

Он назвал "Северный поток – 2" "опасной штукой" для Украины в краткосрочном периоде. Саакашвили считает, что, если Россия вдруг нападёт, Европа будет с меньшим рвением защищать эту страну.