Девушка публично отхлестала артиста букетом прямо на сцене

Девушка несколько раз ударила артиста букетом на глазах у его коллег и зрителей. Соответствующее видео опубликовала у себя в социальных сетях солистка группы Hi-Fi Марина Дрождина. Судя по её посту, случилось это в Театре на Таганке — в тот момент, когда артисты вышли на поклон.

Девушка публично избила букетом артиста прямо на сцене. Видео © Instagram / marina_a_merika

"Я думала, это часть спектакля... Оказалось, нет. Она просто подошла и по-настоящему отхлестала живым букетом актёра прям у всех на глазах", — подписала Марина видео.

На кадрах видно, что актёры вышли на сцену и принимали цветы от своих поклонников. Одна из девушек подошла к молодому человеку и трижды ударила его букетом, а после удалилась. Певица в шутку гадает, что это было: влияние коронавируса, визит бывшей, акция тиктокерши либо актёр отнял у неё роль в спектакле.