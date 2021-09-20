В России начинают считать ОСАГО по новым тарифам

В России с сегодняшнего дня вступает в действие новая методика расчёта возмещения ремонта автомобиля по ОСАГО. Страховые компании рассчитывают защититься новыми тарифами от исков водителей о недостаточных компенсациях.

Как пишет "Газета.ру", реестр перестанет быть общим для всей страны — справочники будут уточняться по каждому региону отдельно. Их станет больше, они будут чаще обновляться, в том числе с учётом популярности того или иного автомобиля в регионе.

"Учёт представленности марок в регионах будет производиться, исходя из числа полисов ОСАГО для данных машин в соответствующем регионе", — объяснили эксперты.

По данным РСА, рост средней корзины запчастей в 2020 году составил 23%. Исследования показывают, что цены на автомобильные детали продолжают ощутимо расти, более всего это касается импортного товара. Автоюристы также особо отмечают, что, хоть справочники сильно не повлияют на снижение размера возмещения и качество ремонта, важно помнить: если в сервисе просят "доплатить недостающую сумму" — этого делать не нужно.

"Такие соглашения автовладелец подписывать не обязан. Необходимо помнить, что у страховой компании есть всего 20 дней на принятие решения о ремонте или денежной выплате, если ремонт невозможен, либо об отказе", — предупреждает эксперт.