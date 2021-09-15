Для регистрации автомобиля в ГИБДД расширят список документов

Список документов, необходимых для регистрации в ГИБДД подержанного транспортного средства возрастом старше четырёх лет, может пополниться ещё одним пунктом — диагностической картой. Соответствующий законопроект внесён в Госдуму.

В настоящее время для регистрации автомобиля или мотоцикла старше четырёх лет в ГИБДД нужно предоставить заявление нового владельца машины, удостоверяющий его личность документ, СТС и ПТС, страховой полис ОСАГО, договор купли-продажи, а также квитанцию об уплате государственной пошлины. Согласно внесённой в парламент инициативе, этот список расширит диагностическая карта, содержащая сведения о прохождении техосмотра.