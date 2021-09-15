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Для регистрации автомобиля в ГИБДД расширят список документов

Речь идёт о подержанных транспортных средствах старше четырёх лет.

15 сентября, 02:32

Фото © ТАСС / "Ведомости" / Максим Стулов

Список документов, необходимых для регистрации в ГИБДД подержанного транспортного средства возрастом старше четырёх лет, может пополниться ещё одним пунктом — диагностической картой. Соответствующий законопроект внесён в Госдуму.

В настоящее время для регистрации автомобиля или мотоцикла старше четырёх лет в ГИБДД нужно предоставить заявление нового владельца машины, удостоверяющий его личность документ, СТС и ПТС, страховой полис ОСАГО, договор купли-продажи, а также квитанцию об уплате государственной пошлины. Согласно внесённой в парламент инициативе, этот список расширит диагностическая карта, содержащая сведения о прохождении техосмотра.

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Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы от фракции "Единая Россия" совместно с сенаторами Совета Федерации внесли в ГД поправки об отмене обязательного техосмотра. В кабмине пообещали поддержать законопроект.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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