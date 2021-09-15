Профессор рассказала, почему пациентов до 21 года должны лечить детские онкологи

В августе премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому пациенты с онкологическими заболеваниями до 21 года смогут продолжить лечение в детской сети. Профессор, доктор медицинских наук, заведующая детским онкологическим отделением Петербургского онкоцентра Маргарита Белогурова, которая является одним из активных инициаторов этих изменений, в интервью газете "Петербургский дневник" объяснила, почему это важно.

"Это событие, которого детские онкологи России добивались много лет. Ещё с начала 1990-х годов мы видели, что на Западе дети до 21 года лечатся по детским программам с соответствующей высокой эффективностью. У нас тогда вообще дети лечились в детской сети всего до 15 лет, и было большим шагом, когда в конце 90-х дети стали оставаться у нас, а не перенаправлялись в подростковые кабинеты взрослых поликлиник, до 18, а не до 15 лет. Это уже была большая победа", — отметила Белогурова.

По словам медика, пока организм растёт, это ещё ребёнок, поэтому подход должен быть соответствующим. Доктор отметила, что каждый раз как "острый нож" вставала необходимость переводить своего пациента во взрослую сеть по достижении совершеннолетия. В петербургском онкоцентре, продолжила Белогурова, детское и взрослое отделения находятся в одном здании, это упрощает ситуацию. Но так не везде. В местах, где нет преемственности, начинаются большие проблемы, подчеркнула врач.

Профессор пояснила, что у взрослых и детей процесс лечения строится по-разному.

"Мы обязаны думать об отдалённых последствиях лечения, потому что если человек начинает лечиться от онкологического заболевания в 70 лет или начинает лечиться в детстве, то те отдалённые последствия от методов лечения и лекарств, которые возникают, означают разное. Задача взрослых онкологов — дать своим пациентам эти 10–15 лет жизни, а мы обязаны думать о том, какие возникнут последствия у молодого человека через эти 10–15 лет", — отметила онколог.

По словам специалиста, очень важно, чтобы дети хотя бы до 21 года получали интенсивную программу, которая обеспечивает большую эффективность, чем лечение того же заболевания по взрослой программе.