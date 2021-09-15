Депутат Рады рассказал, когда Зеленский начал ненавидеть русских и считать их врагами

Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива рассказал, когда президент Украины Владимир Зеленский начал испытывать ненависть и вражду к русским. Своё мнение парламентарий высказал в эфире телеканала "Первый независимый".

В частности, он напомнил, что, хотя в нынешних выступлениях лидера Незалежной доминирует агрессивная риторика по отношению к РФ, до начала своей политической карьеры будущий глава государства высказывал совершенно другие мысли.

"В какой момент Зеленский почувствовал русских врагами? Потому что в 2014 году Зеленский плодотворно выступал на площадках Луганска, Горловки. <…> И тогда он говорил, что мы один народ, у нас одна история. И получается, что, <…> как только человек переступает черту власти, он сразу начинает чувствовать русских врагами. <…> Ему стоило переступить порог власти, как человек диаметрально поменялся, вдруг ощутил угрозу, почувствовал ненависть, и его единственным желанием стала бесконечная, бескомпромиссная война", — подчеркнул Кива.