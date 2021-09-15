Депутат Рады рассказал, когда Зеленский начал ненавидеть русских и считать их врагами
Парламентарий Илья Кива припомнил, как нынешний лидер Незалежной в 2014 году заявлял, что украинцы и русские — это один народ.
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Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива рассказал, когда президент Украины Владимир Зеленский начал испытывать ненависть и вражду к русским. Своё мнение парламентарий высказал в эфире телеканала "Первый независимый".
В частности, он напомнил, что, хотя в нынешних выступлениях лидера Незалежной доминирует агрессивная риторика по отношению к РФ, до начала своей политической карьеры будущий глава государства высказывал совершенно другие мысли.
"В какой момент Зеленский почувствовал русских врагами? Потому что в 2014 году Зеленский плодотворно выступал на площадках Луганска, Горловки. <…> И тогда он говорил, что мы один народ, у нас одна история. И получается, что, <…> как только человек переступает черту власти, он сразу начинает чувствовать русских врагами. <…> Ему стоило переступить порог власти, как человек диаметрально поменялся, вдруг ощутил угрозу, почувствовал ненависть, и его единственным желанием стала бесконечная, бескомпромиссная война", — подчеркнул Кива.
По словам нардепа, заявления украинского лидера о силовом решении военного конфликта в Донбассе и "войне" с Россией направлены на внутреннюю аудиторию, так как, прикрываясь "боевыми столкновениями", можно скрыть неудачи и промахи официального Киева. Тем не менее, как уточнил Кива, подобная стратегия Зеленского и нынешних властей страны становится всё менее эффективной, поскольку украинцы перестают верить подобным заявлениям.
Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил о риске полномасштабной войны с Россией. Он добавил, что в случае такого развития событий больше "не будет существовать соседства РФ, Украины, Белоруссии". В Кремле уже ответили, что "не хотят предаваться апокалиптическим ожиданиям". В Госдуме сочли слова Зеленского о риске войны с РФ баснями для украинцев, а в Совфеде назвали Незалежную маленькой замухрышкой и посмеялись над высказываниями украинского лидера.
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