Билл Гейтс назвал условие готовности к новой пандемии

Основатель компании Microsoft, один из богатейших людей планеты Билл Гейтс считает, что предпринимаемые в мире для подготовки к новой пандемии усилия недостаточны и это вызывает тревогу. Об этом он заявил в интервью газете The Wall Street Journal.

"Я немного обеспокоен тем, что внимание, уделяемое подготовке к [возможной новой] пандемии, ниже, чем я ожидал", — сказал Гейтс.

Такая готовность, по его мнению, должна включать способность создавать вакцину в течение 100 дней и изготавливать препарат в течение последующих 100 дней в объёмах, обеспечивающих мировую потребность. Для этого, полагает Гейтс, нужно вкладывать больше денег как в развитие национальных систем здравоохранения, так и в производство вакцин.

"Единственным реальным решением этой проблемы является наличие предприятий, способных изготовить вакцины для всего мира в течение 100 дней. И это выполнимо", — сказал основатель Microsoft.