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Билл Гейтс назвал условие готовности к новой пандемии

Американский миллиардер считает, что оно выполнимо, но нужно вкладывать больше средств в соответствующие отрасли.

15 сентября, 01:12
<p>Фото © ТАСС / AP</p>

Фото © ТАСС / AP

Основатель компании Microsoft, один из богатейших людей планеты Билл Гейтс считает, что предпринимаемые в мире для подготовки к новой пандемии усилия недостаточны и это вызывает тревогу. Об этом он заявил в интервью газете The Wall Street Journal.

"Я немного обеспокоен тем, что внимание, уделяемое подготовке к [возможной новой] пандемии, ниже, чем я ожидал", — сказал Гейтс.

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Такая готовность, по его мнению, должна включать способность создавать вакцину в течение 100 дней и изготавливать препарат в течение последующих 100 дней в объёмах, обеспечивающих мировую потребность. Для этого, полагает Гейтс, нужно вкладывать больше денег как в развитие национальных систем здравоохранения, так и в производство вакцин.

"Единственным реальным решением этой проблемы является наличие предприятий, способных изготовить вакцины для всего мира в течение 100 дней. И это выполнимо", — сказал основатель Microsoft.

Представленный властями США комплекс мер по обеспечению готовности к пандемии на общую сумму около 65 миллиардов долларов миллиардер назвал шагом в правильном направлении, но подчеркнул необходимость их реального финансирования. Он также заметил, что важно решить вопрос неравенства среди стран с разным уровнем дохода в доступе к вакцинам.

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Ранее Гейтс заявил, что мир не вернётся к доковидному состоянию раньше 2022 года.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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