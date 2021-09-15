НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Профиль Бритни Спирс пропал из Instagram после объявления о помолвке

Фанаты певицы встревожены и требуют от соцсети объяснений случившегося.

15 сентября, 00:59
<p>Фото © ТАСС / AP / Invision / Rich Fury</p>

Фото © ТАСС / AP / Invision / Rich Fury

Инстаграм-аккаунт американской певицы Бритни Спирс стал недоступен. При переходе в профиль высвечивается сообщение о недействительной ссылке или удалённой странице.

"Извините, эта страница недоступна. Возможно, вы воспользовались недействительной ссылкой или страница была удалена", — говорится в сообщении.

Бритни Спирс поразила фанатов фото топлес, раскрыв секрет, почему её грудь так увеличилась за неделю

Бритни Спирс поразила фанатов фото топлес, раскрыв секрет, почему её грудь так увеличилась за неделю

Подписчики артистки отреагировали на произошедшее в "Твиттере". Они потребовали объяснить, что произошло с аккаунтом Спирс.

"Нам нужны ответы, Instagram, пожалуйста. У вас есть технические проблемы или аккаунт был отключён или удалён", — написали поклонники певицы, сопроводив публикацию популярным хештегом FreeBritney.

Напомним, несколько дней назад Спирс сообщила о помолвке с 27-летним фитнес-тренером Сэмом Асгари. В соцсети звезда опубликовала совместные снимки и заявила, что не может поверить в происходящее.

Адвокат обвинил отца Бритни Спирс в вымогательстве у неё огромной суммы

Адвокат обвинил отца Бритни Спирс в вымогательстве у неё огромной суммы

Ранее отец Бритни Спирс подал ходатайство о прекращении опекунства над ней. В документе говорится, что подопечной надо дать шанс самостоятельно заниматься своей жизнью.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

"Я не могу поверить в это": Бритни Спирс сообщила о помолвке с фитнес-тренером

13 сентября, 00:08

Премьер Гаити отстранил прокурора, заподозрившего его в причастности к убийству президента

вчера в 22:42

5 российских звёзд, которые нашли в себе смелость рассказать о сексуальном насилии в их детстве

вчера в 21:40

Депутат Рады рассказал, когда Зеленский начал ненавидеть русских и считать их врагами

сегодня в 01:32

Россия остановила разработку сверхтяжёлой ракеты для полётов на Луну

сегодня в 01:28

Новости партнеров

Layer 1