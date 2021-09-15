Профиль Бритни Спирс пропал из Instagram после объявления о помолвке
Фанаты певицы встревожены и требуют от соцсети объяснений случившегося.
Фото © ТАСС / AP / Invision / Rich Fury
Инстаграм-аккаунт американской певицы Бритни Спирс стал недоступен. При переходе в профиль высвечивается сообщение о недействительной ссылке или удалённой странице.
"Извините, эта страница недоступна. Возможно, вы воспользовались недействительной ссылкой или страница была удалена", — говорится в сообщении.
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Подписчики артистки отреагировали на произошедшее в "Твиттере". Они потребовали объяснить, что произошло с аккаунтом Спирс.
"Нам нужны ответы, Instagram, пожалуйста. У вас есть технические проблемы или аккаунт был отключён или удалён", — написали поклонники певицы, сопроводив публикацию популярным хештегом FreeBritney.
Напомним, несколько дней назад Спирс сообщила о помолвке с 27-летним фитнес-тренером Сэмом Асгари. В соцсети звезда опубликовала совместные снимки и заявила, что не может поверить в происходящее.
Ранее отец Бритни Спирс подал ходатайство о прекращении опекунства над ней. В документе говорится, что подопечной надо дать шанс самостоятельно заниматься своей жизнью.
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