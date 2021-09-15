Профиль Бритни Спирс пропал из Instagram после объявления о помолвке

Инстаграм-аккаунт американской певицы Бритни Спирс стал недоступен. При переходе в профиль высвечивается сообщение о недействительной ссылке или удалённой странице.

"Извините, эта страница недоступна. Возможно, вы воспользовались недействительной ссылкой или страница была удалена", — говорится в сообщении.

Подписчики артистки отреагировали на произошедшее в "Твиттере". Они потребовали объяснить, что произошло с аккаунтом Спирс.

"Нам нужны ответы, Instagram, пожалуйста. У вас есть технические проблемы или аккаунт был отключён или удалён", — написали поклонники певицы, сопроводив публикацию популярным хештегом FreeBritney.

Напомним, несколько дней назад Спирс сообщила о помолвке с 27-летним фитнес-тренером Сэмом Асгари. В соцсети звезда опубликовала совместные снимки и заявила, что не может поверить в происходящее.