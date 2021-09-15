Financial Times: Си Цзиньпин отказал Байдену в личной встрече
По данным СМИ, в ходе телефонного разговора председатель КНР заявил, что США следует придерживаться менее агрессивной риторики в отношении Китая.
Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / imago images / Xinhua, AP
Председатель Китая Си Цзиньпин ответил отказом на предложение президента США Джо Байдена о личной встрече. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с содержанием телефонного разговора политиков, состоявшегося 9 сентября.
Отмечается, что общение глав государства продолжалось около полутора часов. Это была вторая беседа Байдена с Си Цзиньпином за всё время его пребывания в должности президента США. Первая состоялась ещё в феврале.
По данным FT, в ходе разговора глава Белого дома предложил китайскому коллеге провести саммит для выхода из тупика отношений между Вашингтоном и Пекином, однако председатель КНР заявил, что Соединённым Штатам следует придерживаться менее агрессивной риторики в отношении Китая.
Источники издания не пришли к однозначному выводу о причинах отказа лидера КНР в личной встрече. При этом они отметили, что Си Цзиньпин из-за коронавируса не покидал страну с января 2020 года.
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