Председатель Китая Си Цзиньпин ответил отказом на предложение президента США Джо Байдена о личной встрече. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с содержанием телефонного разговора политиков, состоявшегося 9 сентября.

Отмечается, что общение глав государства продолжалось около полутора часов. Это была вторая беседа Байдена с Си Цзиньпином за всё время его пребывания в должности президента США. Первая состоялась ещё в феврале.

По данным FT, в ходе разговора глава Белого дома предложил китайскому коллеге провести саммит для выхода из тупика отношений между Вашингтоном и Пекином, однако председатель КНР заявил, что Соединённым Штатам следует придерживаться менее агрессивной риторики в отношении Китая.