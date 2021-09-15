Пушков оценил слова "разозлённого" действиями Запада главы МИД Украины

Сенатор Алексей Пушков назвал нешуточной драмой критическое высказывание главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в адрес Запада. Своё мнение парламентарий выразил в телеграм-канале.

Напомним, ранее украинский дипломат заявил, что Киев больше не верит обещаниям Запада. По словам Кулебы, западные страны ведут себя так, что Незалежная может сейчас рассчитывать только на себя.

Комментируя это заявление, Пушков подчеркнул, что, кроме Запада, украинским политикам никто ничего не обещает. При этом Киев "страстно хочет строить своё светлое будущее" за чужой счёт, отметил сенатор.

"Поэтому, если не верить обещаниям Запада, то это означает ничему и никому не верить. Глава её МИД (Украины. — Прим. Лайфа) просто пытается Запад запугать, а пугать нечем, потому как на Западе про Украину всё прекрасно известно", — пояснил Пушков.