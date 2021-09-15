Семак посетовал на отсутствие удачи в проигранном матче с "Челси" в Лиге чемпионов

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак прокомментировал поражение своей команды в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов против лондонского "Челси". По мнению специалиста, исход поединка является закономерным, однако при определённой доли везения российский клуб мог добыть выездную ничью.

"Сложная игра. Если в первом тайме более надёжно смотрелись в обороне, то во втором позволили сопернику опасно атаковать. Было несколько очень хороших моментов у "Челси". По идее, в том моменте, в котором не должны были пропускать, пропустили. А свои моменты, которые возникали у Сердара (Азмуна. — Прим. Лайфа) и Артёма (Дзюбы. — Прим. Лайфа), к сожалению, не реализовали. Жаль. Думаю, победа "Челси" — заслуженная, но немного удачи нам — и увезли бы отсюда ничью", — сказал Семак на пресс-конференции.

Кроме того, у наставника "Зенита" спросили, как он относится, к тому, что легионеры его команды встали на колено в рамках акции BLM.

"Это личное право каждого человека. Моё — другое. Я уважаю права всех людей, но при этом преклонить колено готов перед Богом", — подчеркнул главный тренер петербургского "Зенита".