Семак посетовал на отсутствие удачи в проигранном матче с "Челси" в Лиге чемпионов
При этом наставник команды из Северной столицы признал, что победа лондонского клуба была вполне заслуженной.
Фото © ТАСС / Эрик Романенко
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак прокомментировал поражение своей команды в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов против лондонского "Челси". По мнению специалиста, исход поединка является закономерным, однако при определённой доли везения российский клуб мог добыть выездную ничью.
"Сложная игра. Если в первом тайме более надёжно смотрелись в обороне, то во втором позволили сопернику опасно атаковать. Было несколько очень хороших моментов у "Челси". По идее, в том моменте, в котором не должны были пропускать, пропустили. А свои моменты, которые возникали у Сердара (Азмуна. — Прим. Лайфа) и Артёма (Дзюбы. — Прим. Лайфа), к сожалению, не реализовали. Жаль. Думаю, победа "Челси" — заслуженная, но немного удачи нам — и увезли бы отсюда ничью", — сказал Семак на пресс-конференции.
Кроме того, у наставника "Зенита" спросили, как он относится, к тому, что легионеры его команды встали на колено в рамках акции BLM.
"Это личное право каждого человека. Моё — другое. Я уважаю права всех людей, но при этом преклонить колено готов перед Богом", — подчеркнул главный тренер петербургского "Зенита".
Напомним, "Зенит" на выезде проиграл "Челси" в первом матче группового этапа Лиги чемпионов со счётом 1:0. Единственный гол в середине второго тайма забил бельгийский нападающий Ромелу Лукаку.
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