Не дотерпели: "Зенит" проиграл "Челси" в матче Лиги Чемпионов
По ходу встречи у петербуржцев было несколько неплохих шансов на то, чтобы пробить Эдуара Менди.
Фото © ФК "Зенит"
Петербургский "Зенит" на выезде проиграл лондонскому "Челси" в стартовом матче группового этапа Лиги Чемпионов со счётом 1:0.
Единственный гол в середине второго тайма забил бельгийский нападающий Ромелу Лукаку, который замкнул идеальную подачу Аспиликуэты. В целом, у петербуржцев было несколько неплохих шансов по ходу матча пробить Эдуара Менди. Впрочем и "Челси" в целом ряде эпизодов простил сине-бело-голубых и не реализовал свои моменты.
Добавим, что в параллельном матче группы Н "Ювентус" без особых проблем расправился с шведским клубом "Мальмё". Следующий матч в Лиге Чемпионов "Зенит" как раз сыграет со скандинавами на домашней арене в Санкт-Петербурге.
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