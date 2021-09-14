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Не дотерпели: "Зенит" проиграл "Челси" в матче Лиги Чемпионов

По ходу встречи у петербуржцев было несколько неплохих шансов на то, чтобы пробить Эдуара Менди.

14 сентября, 20:50
<p>Фото © ФК "Зенит"</p>

Фото © ФК "Зенит"

Петербургский "Зенит" на выезде проиграл лондонскому "Челси" в стартовом матче группового этапа Лиги Чемпионов со счётом 1:0.

Единственный гол в середине второго тайма забил бельгийский нападающий Ромелу Лукаку, который замкнул идеальную подачу Аспиликуэты. В целом, у петербуржцев было несколько неплохих шансов по ходу матча пробить Эдуара Менди. Впрочем и "Челси" в целом ряде эпизодов простил сине-бело-голубых и не реализовал свои моменты.

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Добавим, что в параллельном матче группы Н "Ювентус" без особых проблем расправился с шведским клубом "Мальмё". Следующий матч в Лиге Чемпионов "Зенит" как раз сыграет со скандинавами на домашней арене в Санкт-Петербурге.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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