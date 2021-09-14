Петербургский "Зенит" на выезде проиграл лондонскому "Челси" в стартовом матче группового этапа Лиги Чемпионов со счётом 1:0.

Единственный гол в середине второго тайма забил бельгийский нападающий Ромелу Лукаку, который замкнул идеальную подачу Аспиликуэты. В целом, у петербуржцев было несколько неплохих шансов по ходу матча пробить Эдуара Менди. Впрочем и "Челси" в целом ряде эпизодов простил сине-бело-голубых и не реализовал свои моменты.