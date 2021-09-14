Травмированного вратаря "Тюмени" унесли с поля на руках вместо носилок

Вратаря футбольного клуба "Тюмень" Станислава Антипина, который получил травму во время матча с "Уралом-2" в рамках ФНЛ-2, унесли с поля на руках вместо носилок. Видео инцидента опубликовано в соцсетях.

На кадрах видно, что получивший травму Антипин долго не мог подняться, однако вскоре ему удалось это сделать при помощи своих партнёров. Представители медицинского персонала команды взяли под руки голкипера и унесли его в подтрибунное помещение.

Позже в пресс-службе ФК "Тюмень" рассказали Лайфу, почему решили унести вратаря с поля именно таким способом.

"Носилки не задействовали, так как первоначально верили, что Станислав сможет идти сам. Есть ли у нас носилки? Разумеется, есть. И не одни", — подчеркнули в пресс-службе "Тюмени".