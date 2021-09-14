Матч "Спартака" и "Легии" смогут посетить до 13 тысяч зрителей

Матч первого тура Лиги Европы между московским "Спартаком" и варшавской "Легией" смогут посетить до 13 тысяч зрителей, что составляет 30% от общей заполняемости стадиона. Об этом сообщает "Рейтинг букмекеров".

Как рассказал генеральный директор красно-белых Евгений Мележиков, Роспотребнадзор удовлетворил просьбу "Спартака" и позволил увеличить возможное число присутствующих на трибунах зрителей.