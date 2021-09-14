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Матч "Спартака" и "Легии" смогут посетить до 13 тысяч зрителей

Встреча состоится 15 сентября в Москве, на стадионе "Открытие-арена".

14 сентября, 14:55
<p>Фото © ФК "Спартак"</p>

Фото © ФК "Спартак"

Матч первого тура Лиги Европы между московским "Спартаком" и варшавской "Легией" смогут посетить до 13 тысяч зрителей, что составляет 30% от общей заполняемости стадиона. Об этом сообщает "Рейтинг букмекеров".

Как рассказал генеральный директор красно-белых Евгений Мележиков, Роспотребнадзор удовлетворил просьбу "Спартака" и позволил увеличить возможное число присутствующих на трибунах зрителей.

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Добавим, что матч между "Спартаком" и "Легией" состоится 15 сентября на столичном стадионе "Открытие-арена". Начало игры — в 17:30 по московскому времени.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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