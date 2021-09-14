Матч "Спартака" и "Легии" смогут посетить до 13 тысяч зрителей
Встреча состоится 15 сентября в Москве, на стадионе "Открытие-арена".
Фото © ФК "Спартак"
Матч первого тура Лиги Европы между московским "Спартаком" и варшавской "Легией" смогут посетить до 13 тысяч зрителей, что составляет 30% от общей заполняемости стадиона. Об этом сообщает "Рейтинг букмекеров".
Как рассказал генеральный директор красно-белых Евгений Мележиков, Роспотребнадзор удовлетворил просьбу "Спартака" и позволил увеличить возможное число присутствующих на трибунах зрителей.
Добавим, что матч между "Спартаком" и "Легией" состоится 15 сентября на столичном стадионе "Открытие-арена". Начало игры — в 17:30 по московскому времени.
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