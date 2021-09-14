Молодёжка "Зенита" уступила "Челси" в матче Юношеской лиги УЕФА
По ходу матча сине-бело-голубые долго лидировали, однако затем пропустили сразу три мяча.
Фото © ФК "Зенит"
Молодёжный состав петербургского "Зенита" на выезде уступил "Челси" в матче первого тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА.
Счёт в первом тайме открыл полузащитник команды Константина Зырянова Евгений Ким. Однако после перерыва лондонцы взялись за дело и трижды поразили ворота Одоевского: сначала отличился Уэбстер, а вскоре Вейл и Сунсап-Белл сделали преимущество "Челси" более комфортным. Добавим, что по ходу второго тайма петербуржцы остались в меньшинстве после удаления Касимова. В итоге 3:1 — команда Константина Зырянова с поражения стартует в турнире.
Отметим, что матч основных команд также состоится сегодня. Начало игры, которая состоится на стадионе "Стэмфорд Бридж", — в 21:45 по московскому времени.
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