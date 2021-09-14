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Молодёжка "Зенита" уступила "Челси" в матче Юношеской лиги УЕФА

По ходу матча сине-бело-голубые долго лидировали, однако затем пропустили сразу три мяча.

14 сентября, 13:54
<p>Фото © ФК "Зенит"</p>

Фото © ФК "Зенит"

Молодёжный состав петербургского "Зенита" на выезде уступил "Челси" в матче первого тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА.

Счёт в первом тайме открыл полузащитник команды Константина Зырянова Евгений Ким. Однако после перерыва лондонцы взялись за дело и трижды поразили ворота Одоевского: сначала отличился Уэбстер, а вскоре Вейл и Сунсап-Белл сделали преимущество "Челси" более комфортным. Добавим, что по ходу второго тайма петербуржцы остались в меньшинстве после удаления Касимова. В итоге 3:1 — команда Константина Зырянова с поражения стартует в турнире.

Проигрывать нельзя: "Зенит", "Спартак" и "Локомотив" начинают борьбу в Лиге чемпионов и Лиге Европы

Проигрывать нельзя: "Зенит", "Спартак" и "Локомотив" начинают борьбу в Лиге чемпионов и Лиге Европы

Отметим, что матч основных команд также состоится сегодня. Начало игры, которая состоится на стадионе "Стэмфорд Бридж", — в 21:45 по московскому времени.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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