Умер олимпийский призёр по баскетболу Андрей Макеев
Он выиграл бронзовую медаль на Играх 1976 года в Монреале.
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Бывший баскетболист сборной СССР Андрей Макеев скончался на 70-м году жизни. Об этом сообщается на сайте петербургского "Зенита".
"Баскетбольный клуб "Зенит" выражает соболезнования родным и близким Андрея Гениевича", — говорится в сообщении клубной пресс-службы.
В 1975 году Макеев стал чемпионом СССР в составе ленинградского "Спартака". В 1976-м он помог национальной сборной выиграть бронзовые медали на Олимпиаде в Монреале.
До последних дней Макеев возглавлял команду по баскетболу на колясках "БасКИ" и тренировал сборную России по баскетболу на колясках.
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