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Умер олимпийский призёр по баскетболу Андрей Макеев

Он выиграл бронзовую медаль на Играх 1976 года в Монреале.

14 сентября, 13:21

Фото © fbp.ru

Бывший баскетболист сборной СССР Андрей Макеев скончался на 70-м году жизни. Об этом сообщается на сайте петербургского "Зенита".

"Баскетбольный клуб "Зенит" выражает соболезнования родным и близким Андрея Гениевича", — говорится в сообщении клубной пресс-службы.

В 1975 году Макеев стал чемпионом СССР в составе ленинградского "Спартака". В 1976-м он помог национальной сборной выиграть бронзовые медали на Олимпиаде в Монреале.

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До последних дней Макеев возглавлял команду по баскетболу на колясках "БасКИ" и тренировал сборную России по баскетболу на колясках.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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