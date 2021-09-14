Умер олимпийский призёр по баскетболу Андрей Макеев

Бывший баскетболист сборной СССР Андрей Макеев скончался на 70-м году жизни. Об этом сообщается на сайте петербургского "Зенита".

"Баскетбольный клуб "Зенит" выражает соболезнования родным и близким Андрея Гениевича", — говорится в сообщении клубной пресс-службы.

В 1975 году Макеев стал чемпионом СССР в составе ленинградского "Спартака". В 1976-м он помог национальной сборной выиграть бронзовые медали на Олимпиаде в Монреале.