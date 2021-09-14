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Скончался двукратный олимпийский чемпион в метании молота Юрий Седых

В 1986 году он установил мировой рекорд, который до сих пор никто не побил.

14 сентября, 10:52

Фото © ТАСС / Набатов Юрий

На 67-м году жизни умер двукратный олимпийский чемпион в метании молота Юрий Седых. Об этом сообщил в "Твиттере" президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка.

"Глубоко скорбим о кончине Юрия Седых", — написал олимпийский чемпион по прыжкам с шестом.

В составе сборной СССР Седых побеждал на Играх 1976 года в Монреале и на Олимпиаде-1980 в Москве. В 1988 году на Играх в Сеуле спортсмен выиграл серебряную медаль.

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Также в активе Седых золото чемпионата мира 1991 года и три победы на первенстве континента. В 1986 году на чемпионате Европы в Штутгарте Седых установил мировой рекорд, метнув молот на 86,74 метра. Это достижение до сих пор никто не побил.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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