Скончался двукратный олимпийский чемпион в метании молота Юрий Седых
В 1986 году он установил мировой рекорд, который до сих пор никто не побил.
Фото © ТАСС / Набатов Юрий
На 67-м году жизни умер двукратный олимпийский чемпион в метании молота Юрий Седых. Об этом сообщил в "Твиттере" президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка.
"Глубоко скорбим о кончине Юрия Седых", — написал олимпийский чемпион по прыжкам с шестом.
Deeply mourn the loss of Yuriy Sedykh...— Sergey Bubka (@sergey_bubka) September 14, 2021
An outstanding two-time Olympic Champion, whose fantastic World record in Hammer Throw (86.74) for 35 years is stll not broken.@worldolympians @WorldAthletics @iocmedia pic.twitter.com/ZBrqW8MeYV
В составе сборной СССР Седых побеждал на Играх 1976 года в Монреале и на Олимпиаде-1980 в Москве. В 1988 году на Играх в Сеуле спортсмен выиграл серебряную медаль.
Также в активе Седых золото чемпионата мира 1991 года и три победы на первенстве континента. В 1986 году на чемпионате Европы в Штутгарте Седых установил мировой рекорд, метнув молот на 86,74 метра. Это достижение до сих пор никто не побил.
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