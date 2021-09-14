Скончался двукратный олимпийский чемпион в метании молота Юрий Седых

На 67-м году жизни умер двукратный олимпийский чемпион в метании молота Юрий Седых. Об этом сообщил в "Твиттере" президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка.

"Глубоко скорбим о кончине Юрия Седых", — написал олимпийский чемпион по прыжкам с шестом.

Deeply mourn the loss of Yuriy Sedykh...



An outstanding two-time Olympic Champion, whose fantastic World record in Hammer Throw (86.74) for 35 years is stll not broken.@worldolympians @WorldAthletics @iocmedia pic.twitter.com/ZBrqW8MeYV — Sergey Bubka (@sergey_bubka) September 14, 2021

В составе сборной СССР Седых побеждал на Играх 1976 года в Монреале и на Олимпиаде-1980 в Москве. В 1988 году на Играх в Сеуле спортсмен выиграл серебряную медаль.