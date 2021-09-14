"Вы должны полюбить клуб всем сердцем": Опубликована речь Роналду перед матчем с "Ньюкаслом", после которой игроки МЮ ему аплодировали
В первой встрече после возвращения в Англию португальский нападающий оформил дубль.
Фото © Английская премьер-лига
Британская газета The Sun опубликовала эмоциональную речь форварда "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду перед матчем четвёртого тура чемпионата Англии против "Ньюкасла". Игра стала для португальца первой после возвращения на Туманный Альбион.
"Я вернулся в "Манчестер Юнайтед" по двум причинам. Во-первых, потому что я люблю клуб. Во-вторых, мне нравится менталитет победителя, которого у клуба предостаточно. Я вернулся не для того, чтобы быть чирлидером. Если вы, ребята, хотите добиться успеха, необходимо любить клуб всем сердцем", — сказал Роналду.
Встреча, состоявшаяся на знаменитом стадионе "Олд Траффорд", завершилась со счётом 4:1 в пользу МЮ. Роналду оформил дубль, по голу забили его новые одноклубники Бруну Фернандеш и Джесси Лингард.
"Вам нужно есть, спать и бороться за этот клуб. Играете вы или не играете, вам нужно поддерживать товарищей по команде и всегда отдавать 100% своих сил клубу. Я здесь, чтобы побеждать, и ничего больше. Победа приносит нам счастье. Я хочу быть счастливым, а вы?" — завершил свой спич пятикратный обладатель "Золотого мяча".
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31 августа Роналду подписал контракт с "Манчестер Юнайтед" на два сезона, перейдя из туринского "Ювентуса". Также в документе указана возможность продления соглашения ещё на один год.
С 2003 по 2009 год Роналду уже выступал за МЮ, выиграв с ним три чемпионата Англии и Лигу чемпионов. За шесть сезонов он провёл за команду 292 матча, забил 118 голов и сделал 69 результативных передач.
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