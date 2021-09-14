Футболист сборной России Черышев пропустит почти месяц из-за травмы
Он получил повреждение в минувшие выходные в конце первого тайма матча чемпионата Испании с "Осасуной".
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Полузащитник "Валенсии" и сборной России Денис Черышев из-за травмы пропустит почти месяц. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.
"Черышев травмировал связку левого колена. Денис пропустит три-четыре недели. Желаем скорейшего выздоровления", — говорится в сообщении пресс-службы сборной России.
Черышев получил повреждение в минувшие выходные, играя за "Валенсию". Его заменили в самом конце первого тайма матча четвёртого тура чемпионата Испании против "Осасуны" (4:1).
Полузащитник выступает за сборную России с 2012 года. В составе национальной команды он провёл 33 матча, забив 12 голов.
Из-за травмы Черышев может пропустить октябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. 8 октября сборная России примет Словакию, а 11-го числа сыграет на выезде со Словенией.
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