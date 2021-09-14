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Футболист сборной России Черышев пропустит почти месяц из-за травмы

Он получил повреждение в минувшие выходные в конце первого тайма матча чемпионата Испании с "Осасуной".

14 сентября, 09:37
<p>Фото © РФС</p>

Фото © РФС

Полузащитник "Валенсии" и сборной России Денис Черышев из-за травмы пропустит почти месяц. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

"Черышев травмировал связку левого колена. Денис пропустит три-четыре недели. Желаем скорейшего выздоровления", говорится в сообщении пресс-службы сборной России.

Черышев получил повреждение в минувшие выходные, играя за "Валенсию". Его заменили в самом конце первого тайма матча четвёртого тура чемпионата Испании против "Осасуны" (4:1).

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Полузащитник выступает за сборную России с 2012 года. В составе национальной команды он провёл 33 матча, забив 12 голов.

Из-за травмы Черышев может пропустить октябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. 8 октября сборная России примет Словакию, а 11-го числа сыграет на выезде со Словенией.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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