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Защитник Марио Фернандес завершил карьеру в сборной России по футболу

На его счету 33 матча и пять забитых мячей.

13 сентября, 10:31
<p>Фото © РФС</p>

Фото © РФС

Защитник ЦСКА Марио Фернандес принял решение завершить выступления в составе сборной России по футболу. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Причиной такого решения Фернандес назвал желание сосредоточиться на своей клубной карьере. При этом о своём намерении он заранее проинформировал тренерский штаб национальной команды.

"С каждым разом всё сложнее выступать на два фронта, всё больше времени требуется на восстановление. К сожалению, участились и травмы. Хочется сосредоточиться на играх за клуб, который стал мне родным, и дать возможность молодёжи развиваться в сборной. Поэтому я решил уйти именно сейчас. Для меня было огромной честью носить футболку сборной, защищать её цвета, я никогда этого не забуду!" — заявил Фернандес.

По словам президента РФС Александра Дюкова, Фернандес на протяжении всех четырёх лет выступлений за сборную России был одним из лидеров команды и всегда отдавал всего себя на поле.

Всего на счету Фернандеса 33 матча за национальную команду, в которых он забил пять мячей, в том числе один в четвертьфинале ЧМ-2018 в матче против Хорватии.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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