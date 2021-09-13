Чемпион Паралимпиады в Токио попросил Путина расписаться в паспорте

Паралимпиец попросил Путина расписаться в паспорте. Видео © LIFE

Чемпион Паралимпийских игр в Токио пловец Андрей Николаев во время общения с президентом России Владимиром Путиным в Кремле попросил главу государства расписаться в паспорте. В этот момент российский лидер оставлял свой автограф на ленте от медали спортсмена.

"В паспорте нет. Паспорт же документ, ты что, испортим", — ответил Путин.

На это Николаев пошутил, что, если бы президент согласился, в России было бы всего два таких паспорта — у самого российского лидера и у пловца.