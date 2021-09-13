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Чемпион Паралимпиады в Токио попросил Путина расписаться в паспорте

Президент отказал спортсмену в просьбе, отметив, что это важный документ, который нельзя портить.

13 сентября, 10:11

Паралимпиец попросил Путина расписаться в паспорте. Видео © LIFE

Чемпион Паралимпийских игр в Токио пловец Андрей Николаев во время общения с президентом России Владимиром Путиным в Кремле попросил главу государства расписаться в паспорте. В этот момент российский лидер оставлял свой автограф на ленте от медали спортсмена.

"В паспорте нет. Паспорт же документ, ты что, испортим", — ответил Путин.

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На это Николаев пошутил, что, если бы президент согласился, в России было бы всего два таких паспорта — у самого российского лидера и у пловца.

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Напомним, Андрей Николаев завоевал золотую медаль на дистанции 400 метров вольным стилем в категории S8 на Паралимпийских играх в Токио, серебро на дистанции 100 метров вольным стилем, а также золото в эстафете 4х100 метров комплексным плаванием.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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