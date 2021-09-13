Левитин объяснил, почему паралимпийцы после Игр в Токио получат деньги, а не BMW. Видео © LIFE

Сегодня в Кремле чествуют российских спортсменов, завоевавших награды на Паралимпийских играх в Токио. В торжественной церемонии вручения государственных наград принимает участие помощник президента РФ Игорь Левитин.

Ранее сами паралимпийцы попросили его дарить им BMW за победу на Играх, как олимпийцам, а не денежные сертификаты, как сейчас. В ответ Левитин пообещал передать эту просьбу "кому надо". Корреспондент Лайфа выяснил у политического деятеля подробности.

"У нас есть Фонд поддержки олимпийцев, поэтому мы должны это рассмотреть на исполкоме. Я самостоятельно таких решений не принимаю. Мы паралимпийцам один раз дарили автомобили на домашних Играх в Сочи, поэтому здесь надо обсуждать", — сказал нам помощник главы государства.

Не все паралимпийцы могут водить автомобиль, поэтому денежные выплаты были оптимальным подарком, отметил собеседник. По словам Левитина, раз сами спортсмены высказались по поводу подарков, значит, соответствующий вопрос будет вынесен на обсуждение в Фонд поддержки олимпийцев.

Напомним, в общем зачёте Паралимпиады в Токио сборная России заняла четвёртое место. Наша команда выиграла рекордные в своей истории 118 медалей (36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых).