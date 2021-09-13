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Левитин объяснил, почему паралимпийцы после Игр в Токио получат деньги, а не BMW

В беседе с Лайфом помощник президента сказал, что вынесет вопрос составляющей подарка на обсуждение в Фонд поддержки олимпийцев. К слову, после Игр в Сочи спортсменам вручали машины.

13 сентября, 08:23

Левитин объяснил, почему паралимпийцы после Игр в Токио получат деньги, а не BMW. Видео © LIFE

Сегодня в Кремле чествуют российских спортсменов, завоевавших награды на Паралимпийских играх в Токио. В торжественной церемонии вручения государственных наград принимает участие помощник президента РФ Игорь Левитин.

Ранее сами паралимпийцы попросили его дарить им BMW за победу на Играх, как олимпийцам, а не денежные сертификаты, как сейчас. В ответ Левитин пообещал передать эту просьбу "кому надо". Корреспондент Лайфа выяснил у политического деятеля подробности.

"У нас есть Фонд поддержки олимпийцев, поэтому мы должны это рассмотреть на исполкоме. Я самостоятельно таких решений не принимаю. Мы паралимпийцам один раз дарили автомобили на домашних Играх в Сочи, поэтому здесь надо обсуждать", — сказал нам помощник главы государства.

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Не все паралимпийцы могут водить автомобиль, поэтому денежные выплаты были оптимальным подарком, отметил собеседник. По словам Левитина, раз сами спортсмены высказались по поводу подарков, значит, соответствующий вопрос будет вынесен на обсуждение в Фонд поддержки олимпийцев.

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Напомним, в общем зачёте Паралимпиады в Токио сборная России заняла четвёртое место. Наша команда выиграла рекордные в своей истории 118 медалей (36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых).

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Первое место с большим отрывом заняла сборная Китая, завоевавшая 96 золотых наград (всего 207). У ставших вторыми британских спортсменов 41 медаль высшей пробы (всего 124). Команда США расположилась на третьей позиции — 37 золотых медалей (всего 104).


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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