НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Путин поручил проиндексировать зарплату военных и сотрудников органов

Соответствующее поручение кабмин РФ должен реализовать до 1 октября 2021 года, говорится в документе.

13 сентября, 08:06
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Президент России Владимир Путин поручил предусмотреть в федеральном бюджете средства на индексацию денежного довольствия военнослужащих. Список поручений опубликован на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации... предусмотреть бюджетные ассигнования на индексацию в 2022 и 2023 годах денежного довольствия военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов выше уровня инфляции", — говорится в документе.

Реализовать соответствующее поручение кабмин РФ должен до 1 октября 2021 года.

Кабмин оперативно проработал решение съезда "Единой России" о выплатах военным, заявил Мишустин

Кабмин оперативно проработал решение съезда "Единой России" о выплатах военным, заявил Мишустин

Напомним, ранее президент Владимир Путин во время встречи с представителями партии "Единая Россия" предложил по итогам 2021 года выплатить российским военнослужащим единовременную выплату в 15 тысяч рублей. А 24 августа в ходе съезда ЕР глава государства предложил распространить эту выплату также на сотрудников органов внутренних дел и курсантов. Так, средства получат контрактники, курсанты, прокуроры, сотрудники СК, ОВД, ФСИН, таможни, полиции, федеральной и государственной противопожарных служб, служащие Росгвардии. Путин также заметил, что сумма должна быть едина для всех, вне зависимости от звёзд на погонах.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Россияне смогут забирать на почте лекарства и получать госуслуги

сегодня в 07:28

Трое военнослужащих пострадали из-за несчастного случая на военных учениях НАТО в Латвии

11 сентября, 12:13

В Минобрнауки не рассматривают вариант перевода вузов на удалёнку

сегодня в 08:32

"Спутник лайт" показал высокую эффективность при вакцинации пожилых жителей Аргентины

сегодня в 08:37

В Москве впервые с 19 августа выявили более 2000 случаев ковида за сутки

сегодня в 08:34

Новости партнеров

Layer 1