Путин поручил проиндексировать зарплату военных и сотрудников органов
Соответствующее поручение кабмин РФ должен реализовать до 1 октября 2021 года, говорится в документе.
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Президент России Владимир Путин поручил предусмотреть в федеральном бюджете средства на индексацию денежного довольствия военнослужащих. Список поручений опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации... предусмотреть бюджетные ассигнования на индексацию в 2022 и 2023 годах денежного довольствия военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов выше уровня инфляции", — говорится в документе.
Реализовать соответствующее поручение кабмин РФ должен до 1 октября 2021 года.
Напомним, ранее президент Владимир Путин во время встречи с представителями партии "Единая Россия" предложил по итогам 2021 года выплатить российским военнослужащим единовременную выплату в 15 тысяч рублей. А 24 августа в ходе съезда ЕР глава государства предложил распространить эту выплату также на сотрудников органов внутренних дел и курсантов. Так, средства получат контрактники, курсанты, прокуроры, сотрудники СК, ОВД, ФСИН, таможни, полиции, федеральной и государственной противопожарных служб, служащие Росгвардии. Путин также заметил, что сумма должна быть едина для всех, вне зависимости от звёзд на погонах.
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